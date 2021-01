Juanma Moreno descarta "por ahora" un confinamiento domiciliario en Andalucía

Andalucía no vivirá, "por ahora", un nuevo confinamiento domiciliario. Lo ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una visita al Hospital Regional de Málaga, aunque también ha dicho que su Gobierno "nunca descarta nada". El jefe del Ejecutivo ha explicado que la evaluación de la situación es continua y que la pandemia "puede obligar a tomar la decisión más dura", pero también ha admitido que cuenta con "un amplio abanico" de limitaciones para aplicar si la evolución de la pandemia empeora.

Cabe recordar que sólo en La Línea y Añora (Córdoba) se está aplicando la medida más dura aplicada por la Junta en la segunda ola, el cierre de toda actividad no esencial, que ya se aplicó en la provincia de Granada en noviembre. En el resto de la comunidad, desde la pasada medianoche, el cierre de la actividad no esencial comienza a las 20:00, mientras que en la hostelería no se puede servir alcohol desde las 18:00.

"Por ahora no está en nuestro horizonte", ha reiterado Moreno, que ha vuelto a reclamar "prudencia" a la población ya que se prevé que enero y febrero sean meses "muy difíciles". "La cepa británica ya está en nuestro país", ha aventurado el presidente antes de recordar que esta variante no es más virulenta, pero sí más contagiosa y, a la postre, eso significa que la presión hospitalaria aumente por el crecimiento de los contagios.

Los datos de la evolución, publicados en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), reflejan un aumento diario de más de 5.000 infecciones y la incidencia acumulada en la comunidad alcanza ya los 298,3 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es casi el doble que la registrada hace justo una semana, el 4 de enero, cuando la cifra estaba en los 156 contagios acumulados.

La vacunación adquiere velocidad de crucero

Esta escalada se produce cuando el ritmo de vacunación en Andalucía adquiere esa velocidad de crucero a la que aspira el ministro de Sanidad en toda España. Los sanitarios del SAS administran desde el viernes unas 15.000 dosis diarias del fármaco de Pfizer y BioNTech. "Una de cada tres vacunas en España se ponen en Andalucía", ha dicho Juanma Moreno en Málaga. El ritmo ha crecido desde el viernes, cuando se ponían 13.000, y ya se vacuna los siete días de la semana, como venía anunciando el consejero de Salud y Familias desde hace días.

El último dato oficial indica que se han inoculado 82.025 dosis, con fecha del domingo 10 de enero. Quedan por administrar 30.211, ya que la Junta tiene almacenadas 28.059 en un remanente pensado para poder continuar con la vacunación de la segunda dosis en caso de que haya algún problema logístico o en la producción. Entre hoy y mañana llegan los viales con 69.000 nuevas dosis. Si Salud mantiene la política de guardar el 20% para esa reserva, tendrá 85.400 dosis para administrar a lo largo de la semana.

Si el ritmo anunciado este lunes por Juanma Moreno se mantiene, Andalucía se quedará sin vacunas el sábado, 16 de enero, aunque tendrá un remanente de 42.000 dosis para esa segunda administración, que comenzará esta misma semana con las personas mayores de las residencias y los sanitarios que inauguraron el proceso de inmunización a finales de diciembre. Según ha detallado Moreno, son ya 20.400 los profesionales sanitarios de primera línea que ya han recibido esa primera dosis, el 44% del total, y la previsión de la Junta es finalizar el proceso con los usuarios de residencias este 14 de enero.

"Cualquier incidencia puede hacer que no nos lleguen las vacunas", ha defendido el presidente andaluz, que ha aludido a la situación meteorológica provocada por la tormenta Filomena en los últimos días y que ha provocado que las dosis que llegan a Granada en este envío semanal vayan a retrasarse 24 horas, por lo que las dosis de Andalucía oriental en el contingente de esta semana no llegará hasta mañana.

En este contexto, Moreno ha asegurado que el SAS tiene medios suficientes para llevar adelante el proceso de inmunización mientras la llegada del elixir de Pfizer y BioNTech mantenga este ritmo y no se sumen nuevos medicamentos. La previsión es que en los próximos días comiencen a llegar dosis de la vacuna de Moderna, pero el contrato europeo con esta empresa sólo concede 600.000 dosis para toda España en este primer trimestre, por lo que a Andalucía no llegarán más de 120.000 de estas vacunas en estos meses.

Si cambia la situación y llegan remesas más amplias, Moreno sí contempla utilizar "todos los recursos a nuestro alcance", ha dicho al cuestionársele por la posibilidad de utilizar la sanidad privada, como ha anunciado su compañera de partido Isabel Díaz Ayuso en Madrid.