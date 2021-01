Moreno asegura que el temporal retrasará la llegada de la vacuna contra el Covid a Andalucía oriental

Los efectos del temporal de nieve que ha traído Filomena van a suponer un leve retraso en el reparto de la vacuna contra el Covid en Andalucía oriental. Según ha afirmado el presidente de la Junta de Andalucía, que ha inaugurado este lunes la nueva planta de urgencias del Hospital Regional de Málaga, está prevista la llegada a Sevilla hoy pero habrá que esperar hasta mañana martes para tenerla en la sede de Granada. Esto supondrá unas 24 horas de demora en su distribución a la zona oriental de la comunidad.

"Se han producido algunos cambios en la logística y a Sevilla llegarán las dosis este lunes y a Granada llegarán mañana, por tanto vamos con un poco de retraso en el centro de distribución de Andalucía oriental que tiene sede en Granada. Aún así, todo parece indicar que no vamos a tener un retraso más allá de 24 horas. Afortunadamente las circunstancias meteorológicas han mejorado", ha afirmado Juanma Moreno.

El presidente andaluz ha reiterado que "somos la comunidad autónoma que más vacunas pone, el doble de la segunda que es Cataluña, de cada tres vacunas que se ponen en España una se pone en Andalucía, y ya estamos en una media de 15.000 dosis diarias".

La campaña de vacunación contra el Covid-19 se incremente cada día y este lunes está previsto que se superen las 82.000 dosis administradas en Andalucía en estos primeros 15 días. "Vamos cada día incrementando, mejorando, perfeccionando y actualizando la capacidad de vacunación, si en la semana pasada la media era de 13.000 diarias desde el viernes se ha incrementado 2.000 dosis más cada día", ha agregado Moreno. "Se están vacunando los siete días de la semana", ha añadido.

Reserva de seguridad para imprevistos

También ha incidido en la "reserva de seguridad del 20%" de las dosis que llegan del Ministerio. La razón, destaca el presidente de la Junta, es poder hacer frente a cualquier imprevisto, tanto climatológico, como logístico o de producción. "Cualquier incidencia puede variar y hacer que no nos lleguen las vacunas y los que necesitan su segunda dosis no pueden esperar", ha subrayado Moreno.

De hecho, ya a finales de esta semana empezarán a vacunarse de la segunda dosis los primeros en recibir el fármaco de Pfizer. "Tenemos que tener en mente siempre situaciones como la que hemos vivido este fin de semana con el temporal, con unas circunstancias climatológicas que previsiblemente van a retrasar la llegada de vacunas a algunos de los centros de Andalucía, hay que actuar con prudencia y prever cualquier circunstancia", ha reiterado..

En cuanto a la inmunización del personal sanitario, hasta el 8 de enero se habían vacunado 20.400 profesionales en Andalucía de hospitales y atención primaria lo que supone haber vacunado aun 44% de los profesionales, principalmente los que están en primera línea frente al Covid. "Vamos a trabajar para que llegue lo antes posible esta inmunidad a todos los profesionales que están dando la cara frente al Covid y haciendo todos los esfuerzos para que podamos salir lo antes posible de esta pandemia", ha dicho Moreno.

Ritmo de vacunación

El presidente andaluz ha destacado que "el problema no es el ritmo de vacunación, el problema que tenemos es el número de vacunas de las que disponemos". Y ha explicado nuevamente que a Andalucía le llegan a la semana 69.000 dosis "con las que podemos vacunar a 35.000 personas a la semana en un territorio de ocho millones y medio de habitantes".

Asegura el presidente que ahora mismo el Servicio Andaluz de Salud tiene capacidad para llegar a una cifra mucho más alta de vacunación diaria y que si llegara una remesa mucho más amplia, de 350.000 ó 400.000 dosis, "tiraríamos de todos los recursos a nuestro alcance, públicos y privados, porque el Gobierno andaluz no va a limitar ninguna opción para poner la vacuna a los ciudadanos, pero en la actualidad ese problema no lo tenemos porque no nos llegan más".

Igualmente, Moreno ha señalado que si no hay incidencia notable el 14 de enero se terminará la vacunación en las residencias de mayores. "Para nosotros es fundamental vacunar a las personas más vulnerables, en este caso nuestros mayores residentes", ha concluido.