Juanma Moreno sobre las listas de espera: "Tenemos un problema serio"

"Soy consciente de que tenemos problemas serios, problemas que agobian al Gobierno andaluz, les aseguro que dedicamos en cuerpo y alma a solucionarlos, hablo especialmente de las listas de espera". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dedicado buena parte de su discurso en el Debate sobre el Estado de la Comunidad a los problemas de la sanidad pública en Andalucía, que es la gran rozadura de su Gobierno, aquella que mayor erosión le provoca. "A mi me quita el sueño dos cosas, la sequía y la sanidad", ha relevado.

Ante ello, el presidente ha anunciado dos acuerdos marcos con clínicas privadas, que se pondrán en marcha en enero y febrero para hacer frente a las esperas de las operaciones quirúrgicas y de las pruebas diagnósticas. Moreno ha defendido la fórmula de conciertos con la sanidad privada, aunque ha argumentado que se realizan en todas las comunidades autónomas y también se vienen haciendo en Andalucía desde los gobiernos socialistas. "La diferencia es que ahora los conciertos se hacen de modo transparente y no pagamos deudas; no pagamos más conciertos, sino que pagamos más", ha indicado.

Salud destina a conciertos el 4%, que es el porcentaje más bajo, aunque la cantidad es mucho mayor, ya que el presupuesto sanitario se ha elevado la mitad desde el año 2018, que es el referente que utiliza el PP porque fue el año en el que comenzó a gobernar Andalucía. El gasto en 2024 será de 14.200 millones de euros, el mayor de toda España.

El Parlamento andaluz ha iniciado este miércoles las dos jornadas que dedicará al Debate del Estado de la Comunidad, que estará centrada en la salud y en los acuerdos del Gobierno central con los independentistas catalanes. "¿Se imaginan que podríamos hacer en la sanidad andaluza con los 50.000 millones de euros que van a darle a Cataluña", se ha preguntado.

Más allá de este reconocimiento ante un problema que pone en espera a algo más de 800.000 andaluces, Juanma Moreno ha defendido la labor de los gobiernos del PP ante lo que entiende como una mala herencia de los ejecutivos socialistas. No ha anunciado cambios en la dirección de la Consejería de Salud ni la ampliación de los contratos de estabilidad a unos 800 sanitarios que quedan de la campaña del Covid, tal como se esperaba en la oposición y los sindicatos, después de que desde el propio Gobierno andaluz se informase de que Juanma Moreno iba a desvelar alguna gran medida sobre este sector.

Sí ha habido un amplio reconocimiento del problema. "No nos duelen prendas en aceptar la realidad, me duele como andaluz y como presidente esos atrasos que no son asumibles", ha dicho.