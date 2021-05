La Junta denuncia el "caos" generado por el Gobierno y anuncia recurso al Supremo por el cierre de Montefrío

El Gobierno andaluz utilizará la vía abierta por el Ejecutivo central y presentará un recurso de casación al Tribunal Supremo para que revise la decisión del TSJA sobre el cierre perimetral del municipio granadino de Montefrío. Lo ha confirmado el consejero de Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, que en San Telmo se ha mostrado muy duro con el "caos" provocado por el final del estado de alarma sin una alternativa jurídica que otorgue a las comunidades la potestad de limitar derechos fundamentales en caso de necesidad.

Esa incapacidad es la que ha esgrimido el Alto Tribunal andaluz, la sala de Granada concretamente, para levantar la limitación de Montefrío y, según ha defendido Bendodo, que ha justificado el recurso al Supremo como un intento por homogeneizar las medidas contra la pandemia. No obstante, la solución por la que aboga el Gobierno andaluz es la convocatoria de una Conferencia de Presidentes donde puedan tomarse decisiones conjuntas sobre esta nueva desescalada y sobre el proceso de vacunación.

No obstante, Bendodo admitió que "si se disparan los contagios como consecuencias de conductas irresponsables", Andalucía volverá a poner en marcha medidas restrictivas, entre las que no descarta el toque de queda, a pesar de que se trata de una iniciativa que no tiene ahora encaje legal sin estado de alarma.

Mientras esto ocurre, lo que tiene claro el Ejecutivo autonómico es que este "estado caótico" es resultado de la "dejación de funciones" del Gobierno central al no plantear una alternativa al estado de alarma o, al menos, una prórroga del mismo. En San Telmo había quién se mostró partidario de una posible ampliación hasta el mes de junio, cuando se espera que el proceso de inmunización esté mucho más avanzado, pero en La Moncloa no apostaron por esta vía.

Según Bendodo, esto es una muestra más de que el Ejecutivo central "ha subcontratado" la gestión de la pandemia. "En olas anteriores lo hizo en las comunidades autonónomas y ahora lo hace con el Tribunal Supremo y deja que se judicialice la salida del estado de alarma", ha abundado el portavoz del Gobierno antes de señalar que estas decisiones muestran "las carencias de un gobernante".

En cualquier caso, el Gobierno andaluz no se plante, por el momento solicitar al TSJA un toque de queda, como han hecho otras comunidades, u otras medidas que, hasta ahora, eran amparadas por el estado de alarma. Tampoco tiene previsto, de momento, revertir las aperturas anunciadas por el presidente de la Junta el pasado miércoles, como la apertura de la hostelería hasta las 00.00 o de discotecas y salas de juego hasta las 02.00.