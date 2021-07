La Junta descarta la pensión a los ex presidentes pese a que Bendodo lo propuso al PSOE

La posibilidad de que los ex presidentes puedan ser miembros del Consejo Consultivo y cobrar una pensión vitalicia ha encallado y se ha convertido en motivo de disputa entre el principal partido del Gobierno andaluz, el PP, y la fuerza más importante de la oposición, el PSOE. En el Ejecutivo niegan ahora que la reforma de la ley que regula este órgano vaya a ponerse en marcha, a pesar de que hace justo una semana, durante el debate sobre la comunidad en el Parlamento, el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, entregó a la nueva portavoz socialista, Ángeles Férriz, una carpeta con documentación relacionada con esta propuesta.

La portavoz adjunta del PSOE en la Cámara, María Márquez, reveló este dato ayer y admitió que su compañera le entregó los papeles, pero que no han tenido “tiempo” de analizarlos. “No es nuestra prioridad”, defendió la diputada onubense. Esta versión difícilmente puede encajar con la del portavoz del PP andaluz, José Antonio Nieto, que minutos antes aseguró desconocer si el Gobierno de Juanma Moreno ha impulsado esta reforma, cuya existencia fue revelada el martes por El País. “No sé si la hay; si la hay yo no la conozco”, defendió el dirigente popular, que sí admitió que se trata de un asunto que ha abordado en ocasiones con responsables del grupo socialista en Parlamento.

Nieto incluso afirmó que fueron los dirigentes del PSOE quienes hicieron la propuesta inicial como una forma de resolver la “situación” del ex presidente Rafael Escuredo. El histórico socialista es miembro electivo del Consultivo –es decir, tiene un sueldo anual que supera los 60.000 euros–, pero su mandato está próximo a finalizar. Este sería, según Nieto, el motivo por el cual los socialistas querían cambiar la ley para que los anteriores jefes del Ejecutivo andaluz tuvieran una pensión vitalicia. “No sé si es el PSOE de antes, el de ahora o el mediopensionista”, ironizó Nieto al respecto.

Desde la anterior cúpula del grupo socialista en la Cámara niegan que la propuesta fuera suya, pero sí coinciden con el portavoz del PP al asegurar que las conversaciones se retrotraen casi a los inicios de la legislatura. "El Gobierno se ha metido en un lío y ahora tiene que salir”, señaló María Márquez. El portavoz del Ejecutivo autonómico, a preguntas de los periodistas en un acto en Sevilla, aseguró que no hará “absolutamente nada” para modificar la ley del Consultivo.

El intento de recuperar una suerte de pensión a los ex presidentes –como la que había hasta que José Antonio Griñán las eliminó en 2011– no podrá prosperar. Al cruce de acusaciones entre el Gobierno, PSOE y PP hay que sumar el rechazo furibundo que se encontró ayer esta iniciativa en el Parlamento. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Fran Carrillo, garantizó que mientras su partido “esté en el Gobierno” no habrá “chanchullos ni cargos vitalicios”. “Siempre vamos a estar muy en contra”, dijo el diputado naranja, que aseguró que han conocido la noticia por los medios de comunicación.

Vox, socio externo del Gobierno, aseguró que tampoco tenía información al respecto, pero su portavoz, Manuel Gavira, aconsejó al Ejecutivo que no intente granjearse su apoyo en este asunto. “Con nosotros que no cuenten”, zanjó. Inmaculada Nieto, portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, también dio calabazas a la propuesta tras admitir su desconocimiento de la iniciativa hasta el mismo lunes, pero recordó que el PP ha sido históricamente muy crítico con este tipo de retribuciones. “Le ha bastado un presidente de la Junta para cambiar de opinión”, ironizó la dirigente izquierdista.