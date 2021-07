¿Sueldo vitalicio para los ex presidentes de la Junta de Andalucía?

Polémica por la petición del PP de que se reconozca el papel de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, insinuando que habría que proporcionarles sueldos vitalicios desde que dejan de desempeñar el cargo de máximo mandatario en la comunidad. El lío político comenzó con Elías Bendodo en la Cadena Ser. El consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz abogaba por un acuerdo entre todos los partidos políticos para "reconocer y poner en valor" la figura de los ex presidentes de la Junta. Así se ha pronunciado Bendodo durante un coloquio en el ciclo Andalucía tras el estado de alarma, transición a la normalidad de la Cadena Ser, celebrado en Sevilla, donde señalaba que Andalucía "ha tenido ex presidentes muy buenos como Rafael Escuredo o José Rodríguez de la Borbolla, que han hecho grandes cosas" por esta comunidad.

"Es cierto que tenemos que reconocer el papel de los ex presidentes, tenerlos en una posición digna", según ha indicado el consejero de la Presidencia. En su opinión, "sería bueno que todos los partidos nos pusiéramos de acuerdo en reconocer y en poner en valor la política en general y la figura de los ex presidentes de la Junta de Andalucía, en particular".

Ley del Consejo Consultivo

Posteriormente se ha conocido que el Gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos estaría estudiando modificar ya la Ley del Consejo Consultivo para conseguir otro estatus para los ex presidentes.

A día de hoy, los ex presidentes andaluces, una vez concluyen su mandato y si ese es su deseo, pasan a ser miembros permanentes de un Consejo Consultivo hasta los 65 años de edad, cuando cesan sus responsabilidades.

Pero este cargo no está remunerado y solo perciben gastos y dietas por desplazamiento. A lo que sí tienen derecho es a recibir una pensión vitalicia correspondiente al 60% de su sueldo al llegar a los 65 años.

Con la modificación de la Ley del Consejo Consultivo que pretende la consejería que encabeza Elías Bendondo, los ex presidentes tendrían antes de los 65 años acceso a un sueldo vitalicio como miembros de este órgano asesor.

Adelante considera inaceptable los sueldos vitalicios para los ex presidentes

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha criticado la propuesta que ha hecho el PP en el Parlamento autonómico en la que plantea un sueldo vitalicio para los ex presidentes de la Junta de Andalucía.

En un comunicado, Rodríguez considera la propuesta de "impresentable e indecente" y todavía más reprochable por parte de un Ejecutivo que se decía gobierno del cambio y de la regeneración después de tantos casos de corrupción y de redes clientelares como se han visto en los últimos 40 años.

"En tiempos en los que la ciudadanía lo esta pasando peor que nunca como consecuencia de la crisis sanitaria, es una absoluta vergüenza inaceptable que se estén planteando sueldos vitalicios para nadie en Andalucía y menos para los representantes del pueblo andaluz que desde luego dejarían de serlo para ser definitivamente casta como sus partidos" ha criticado Rodríguez.

La líder de Adelante ha tachado también de "impresentable" la posibilidad de que el PSOE se esté planteando votarlo a favor porque "perro no come perro".