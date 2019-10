La Junta logra sacar el debate de Presupuestos de la campaña del 10-N

La campaña oficiosa de las elecciones del 10 de noviembre empezó el 23 de septiembre, con la convocatoria automática tras la investidura fracasada. Por ese motivo, el Gobierno de PP y Ciudadanos lo iban a tener difícil para sacar la aprobación de los Presupuestos de 2020 del debate electoral. Lo que sí han logrado es sacar el principal escollo –el debate de totalidad– de la campaña pura y dura, la que comienza el viernes 1 de noviembre, ya que el Parlamento ha fijado dicho debate para los días 23 y 24 de octubre, una semana antes del pistoletazo de salida electoral.

La Junta de Portavoces de la Cámara regional fijó ayer el calendario de tramitación de las cuentas de 2020 con la única abstención de Vox. La posición discordante del socio de PP y Ciudadanos es una protesta bajo la cual subyace cierto descontento por los tiempos establecidos para este segundo presupuesto del cambio. La formación de extrema derecha aspiraba a alargar el plazo que tienen los partidos para presentar sus enmiendas a la totalidad.

El portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández no lo mencionó en su comparecencia semanal de cada miércoles, pero sí lanzó un mensaje a Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía. “Los Presupuestos todavía no tienen nuestro apoyo”, puntualizó el diputado cordobés, que volvió a aludir al acuerdo firmado el pasado junio que, en teoría, despejaba el horizonte presupuestario para 2019 y 2020.

Antes del verano, durante el debate de las cuentas vigentes, Vox amagó con tumbar el proyecto de Juan Bravo. No le veían “espíritu de cambio”. La duda es saber si este proyecto de Presupuestos para 2020, que se presenta mañana viernes, ha adquirido ese espíritu. La versión que el partido de Santiago Abascal revisó a principios de esta semana no lo tenía del todo, reveló Alejandro Hernández. Ayer todavía no habían recibido respuesta, pero el portavoz parlamentario del PP, José Antonio Nieto, lanzó un mensaje al respecto.

El dirigente popular reconoció que las propuestas de su socio parlamentario son “asumibles”, pero avisó que las cuentas que se presentan mañana no son “las que quieren PPy Ciudadadnos”. “Son las que se pueden sacar en las circunstancias que estamos. Y tampoco puede de ser el Presupuesto que Quiere Vox en su totalidad”, abundó Nieto.

Los partidos que sostienen el Gobierno de Juanma Moreno tienen un acuerdo presupuestario, sobre el proyecto de cuentas que se conocerá mañana en San Telmo planea la amenaza de una enmienda a la totalidad de Vox. De hecho, la abstención de la formación de extrema derecha en la votación sobre el calendario de tramitación tiene que ver con el plazo que tienen los partidos para presentar ese veto.

Al fijar el debate de totalidad para los días 23 y 24 de octubre, la Junta de Portavoces deja un plazo de seis días para que los partidos estudien a fondo el proyecto de cuentas regionales. Son los días que van desde el viernes 11 hasta el jueves 17 de octubre.

En ese mismo periodo, según el calendario aprobado por la Cámara, los consejeros del Gobiernos comparecerán en sus correspondientes comisiones para detallar los capítulos del Presupuesto de 2020 que afectan a sus departamentos. En caso de que el proyecto de cuentas supere el debate de totalidad –las enmiendas de PSOE y Adelante se dan casi por seguras–, serán agentes sociales quienes se posicionen sobre el texto elaborado por Juan Bravo y su equipo. Será en los días 28 y 29 de octubre.

El siguiente paso es que los grupos presenten enmiendas parciales. Para ello tienen hasta el 7 de noviembre. La negociación desembocará en la elaboración de una ponencia, que deberá estar lista el 18 de noviembre, y un dictamen el día 25 de noviembre. Y ese es el texto que deberá votarse en el debate final fijado para los días 11 y 12 de noviembre.