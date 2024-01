María Márquez, la nueva cara del PSOE de Andalucía

María Márquez ocupará uno de los puestos relevantes en la Ejecutiva remodelada que el secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, prepara para la semana próxima. Los planes de Espadas siempre se han guardado en un cofre cerrado escondido detrás de unos muros, de modo que pocos saben en este partido cómo quedará, finalmente, la dirección andaluza, pero de lo que hay pocas dudas es que Márquez, parlamentaria autonómica por Huelva, llevará un gran peso orgánica, toda vez que ha tenido que dejar la dirección federal de Ferraz para atender al encargo de Espadas.

María Márquez era, hasta ahora, la secretaria de Formación de la Ejecutiva federal. Nacida en San Juan del Puerto en 1990, el mismo pueblo del que era Jesús Quintero, su trayectoria es la de una joven militante de Juventudes Socialistas que, en su caso, siempre destacó para articular discursos y argumentos. "Para lo bueno y lo malo, es fruto de Juventudes", sostiene un veterano dirigente socialista, a la vez que lo explica: "Lo bueno es que sabe qué es este partido, que está comprometida y lo malo es que, como dirigente de Juventudes, ha estado en todas las batallas internas y tiene poca experiencia fuera de la política".

Márquez, buena oradora, fue la ponente de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía y fue una de las tres mujeres que impulsó la candidatura de una Espadas en las elecciones primarias, junto a Ángeles Férriz, actual portavoz en el Parlamento, y Beatriz Carrillo, recientemente nombrada directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación frente al Racismo. Es parlamentaria desde 2015 y antes había sido concejala en San Juan, llegó a ser vicesecretaria general de Juventudes Socialistas a nivel nacional cuando en 2016 se produjo la ruptura entre los partidarios de Pedro Sánchez y de Susana Díaz.

Ha sido con Sánchez cuando ha llegado a la Ejecutiva federal, pero la situación de Espadas va a obligarla a dedicarse en exclusiva al sur. De hecho, Márquez había sido señalada en distintas ocasiones como referente del relevo generacional que aún tiene pendiente el PSOE de Andalucía y que, en parte, estará obligado a acometerlo a las bravas después de perder el poder de la Junta y de los municipios. Más allá de las diputaciones de Sevilla y Jaén, la alcaldía más importante que tiene es la de Dos Hermanas.

La elección de Juan Espadas como portavoz del Senado ha dejado a la organización sin una dirección efectiva. La segunda, Ángeles Férriz, es portavoz en el Parlamento y ahora lleva todos los asuntos relacionados con la Cámara. Noel López, que es secretario de Organización, no ha cuajado como líder orgánico y, además, forma parte de la Mesa del Parlamento, como Irene García, otra de las principales responsables de la Ejecutiva regional.

El nombre de María Márquez está llamado, por tanto, a ocupar un puesto de relevancia, ya sea portavoz o alguna alta responsabilidad orgánica, pero con Espadas nadie se atreve a hacer predicciones. Sí se sabe que Ferraz ha pedido a su secretario andaluz cambios notables y perceptibles, aunque también es probable que los cambios queden envuelto en la elección de un llamado Gobierno en la sombra, una idea que ya fue anunciada por Espadas hace dos años y que ahora trata de revitalizar con el modelo que ha implantado Salvador Illa en Cataluña.

Márquez es trabajadora y sabe ser dura, otra cosa es el papel que Espadas decida, finalmente, adjudicarle. No es un secreto que el modo de dirigir del secretario andaluz crea desconcierto en la organización, porque tiene abierto muchos departamentos sin que, además, exista intercomunicación entre ellos. Los sondeos, además, indican que la oposición socialista no está siendo efectiva. Después de cinco años como presidente, la aceptación de Juanma Moreno no ha dejado de subir.

Espadas ha convocado a su dirección el viernes 26 de enero para comunicar los cambios en la dirección, ese día también se celebrará un comité director en el que se prevén voces críticas más allá del pequeño grupo que lidera Ángel Hierro. También dependerá de cómo sean vistos los cambios anunciados por este órgano de dirección, que es el más importante entre congresos. La remodelación andaluza vendrá precedida de los cambios que Sánchez comunique este fin de semana en La Coruña, donde el PSOE celebra una conferencia política.