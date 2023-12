Espadas reforzará la dirección del PSOE de Andalucía con personas centradas en el partido

El líder de los socialistas andaluces y portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha confirmado que reforzará la dirección del partido en Andalucía a principios de año con personas dedicadas solo a asuntos orgánicos, y ha defendido su "legitimidad y coherencia" para ser de nuevo candidato a la Junta. En una entrevista con la Agencia EFE tras su designación como portavoz del PSOE en el Senado en sustitución de Eva Granados, Espadas ha comentado que en esta nueva etapa ha decidido mantener la dirección del grupo socialista en la Cámara Alta como estaba y también la del Parlamento andaluz, pero prevé cambios en el partido.

"Lo que he planteado, y haré probablemente a inicios de año, sería reforzar la dirección regional del partido con una permanente que pueda dedicarse más plenamente a la labor orgánica, a la labor de partido, y no solo compatibilizar, como pasa ahora mismo con muchas personas que tienen responsabilidades en el Parlamento de Andalucía y también las tienen en el partido", ha explicado.

La intención, ha remarcado, es contar en la dirección del PSOE en Andalucía con personas "con mayor nivel de dedicación al partido", aunque rehúsa por el momento dar nombres. En su caso, asegura que su nuevo cargo de portavoz del PSOE en el Senado es compatible con el de líder de los socialistas andaluces, sobre todo en un momento en el que señala que la política nacional "está condicionando claramente la gestión y las políticas de las comunidades autónomas".

"En Andalucía no se habla de sanidad porque no quiere el señor Moreno Bonilla. No se habla de educación pública, no se habla de servicios públicos, no se habla de la gestión del Partido Popular, que es muy deficiente en Andalucía (...) Solo se habla de política nacional", lamenta. Por ello, subraya que está dispuesto a hacer el "esfuerzo" de combinar los dos cargos con la esperanza de tener más "visibilidad" en Andalucía, al tener ahora voz no solo en la política andaluza como jefe de la oposición, sino también en la política nacional.

Además, reconoce que su prioridad es ser "el nuevo presidente" de la Junta de Andalucía en lugar de Juanma Moreno Bonilla, al que acusa de trasladar una "imagen falsa" de lo que está ocurriendo en la comunidad autónoma y advierte de que "una cosa son las elecciones de 2022", en las que ganó el PP por mayoría absoluta, "y otra lo que vaya a ocurrir en 2026". "En mi caso, me he presentado una sola vez y a tan solo unos meses de haber iniciado un nuevo proyecto político de los socialistas en Andalucía. No creo que haya muchos casos de proyectos políticos y de líderes políticos que se hayan presentado por primera vez y hayan conseguido ganar", añade Espadas, que aspira a volver a ser candidato del PSOE en las próximas elecciones autonómicas andaluzas pese a los malos resultados cosechados por su partido en 2022.

"Tengo toda la legitimidad y coherencia de decir: Perdimos, pero no eché a correr", ha apuntado. Espadas celebra que Pedro Sánchez haya encomendado a un andaluz la tarea de ser portavoz socialista en el Senado, donde aspira a tener un papel "reequilibrador de la cohesión territorial" en plena polémica por los pactos del PSOE con partidos como Junts y ERC para la investidura del presidente del Gobierno. "Donde esté Andalucía, el principio de igualdad entre territorios va a estar absolutamente asegurado", ha afirmado.

Espadas ha expresado también su "disposición a buscar acuerdos" en el Senado en temas como la financiación autonómica, aunque reconoce la dificultad de esta tarea por la mayoría absoluta del PP, a quien acusa de querer hacer de la Cámara Alta "una especie de Cámara del no o de Cámara de combate". "Yo me niego a que esta legislatura, como senador autonómico de Andalucía, esta Cámara el único papel que tenga sea bloquear a otros. Me parece estéril", ha declarado.

En este sentido, ha criticado que el PP haya aprovechado su mayoría absoluta para modificar el reglamento del Senado y tratar de retrasar así la aprobación definitiva de la proposición de ley de amnistía. Una norma que calcula que llegará a la Cámara Alta en febrero, tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, y de la que Espadas ha defendido su "excepcionalidad" y su "constitucionalidad", aunque reconoce que hay que explicarla "muy bien", sobre todo en territorios alejados de Cataluña como Andalucía, donde "se entiende a lo mejor peor".