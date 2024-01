Juanma Moreno, como un martillo en manteca

De 60 a 62 escaños, de dos a cuatro más que en las elecciones andaluzas de 2022 y a más de cinco por encima de la mayoría absoluta. El sondeo que ha publicado la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), un organismo público dependiente de la Junta, certifica que Juanma Moreno gobierna sin erosión, como un martillo metido en manteca, sin que la situación de la sanidad pública ni la del PP nacional le afecte lo más mínimo. El PSOE de Juan Espadas aún caería desde los 30 escaños a una horquilla de 25 a 27, con lo que su migración a la portavocía del Senado se saldaría sin ningún resultado positivo.

Las encuestas hay que verlas desde lejos, con bastante escepticismo y, en especial, si provienen de organismos públicos, como ésta del Centra, pero tanto el tamaño de la muestra, 3.600 entrevistas, como sus tripas indican que es bastante coherente. Viene visada, además, por el Colegio de Sociólogos de Andalucía. Aún quedan casi tres años para las próximas elecciones, pero el sondeo vale como muestra del estado político actual de Andalucía.

Juanma Moreno recoge votantes tanto del PSOE, que baja un 3,1% en intención de votos, como de Vox, que sigue perdiendo apoyos -esta vez, un 0,8%-. La clave de su éxito reside en que los andaluces perciben de modo muy diferente lo que ocurre en España y lo que pasa en Andalucía. Si casi cinco de cada 10 sondeados consideran que la situación política andaluz es buena o muy buena, siete de cada 10 cree que la española es mala o muy mala. Un 64,2% valora de modo positivo la gestión de Juanma Moreno, que alcanza una nota de 6,3 en valoración.

El único partido que se beneficia de la situación, además, es Sumar, que doblaría su número de escaños al pasar de cinco a 10 diputados. El PSOE no sólo pierde votantes por su derecha, sino por su izquierda. El Centra, que siempre ha visto con muy buenos ojos a Adelante Andalucía en todos sus sondeos, le sigue dando un escaño a la formación de Teresa Rodríguez.

Por lo que respecta a Juanma Moreno, sólo necesita ser precavido, su estrategia de moderación y político atrapalotodo, lo mismo es andalucista que reivindica la historia del PSOE de Andalucía, le está dando sus resultados. Aunque la situación de la sanidad es vista como el segundo problema en la comunidad -el primero es el desempleo-, o no lo hace daño porque se da por descontado o la percepción es que las otras comunidades se encuentran en una situación parecida.

Manuel Chaves obtuvo 61 escaños en 2004. El resultado del Centra acerca a Moreno a esta posición, pero con una novedad. A diferencia de la primera década de este siglo, ahora es el PP el partido con el que se identifican los andaluces, que además se posicionan en el centro, un poco más a la derecha que en aquellos años.

Para el PSOE es un muy mal resultado, porque amenaza con ir camino de la irrelevancia en una comunidad donde gobernó desde 1982 al año 2018. La encuesta se realizó entre el 12 y el 22 de diciembre, Juan Espadas ya había sido nombrado portavoz en el Senado. Su oposición no está dando resultados, pero eso parece que no preocupa del todo a Ferraz, donde se da por hecho que Espadas será el candidato en 2026. Indudablemente, las decisiones sobre un relevo no se toman a golpe de un sondeo y más si éste lo hace un organismo de la Consejería de Presidencia, pero el malestar con el modo de dirigir al partido en Andalucía va más allá de grupos minoritarios, casi nadie entiende cómo actúa Espadas.