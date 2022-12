El PP andaluz también flirtea con la izquierda

Una casa se adquiere con dinero propio y dinero prestado, casi nadie puede pagarse una vivienda por su cuenta. Propio y prestado. Así se construyen también las grandes mayorías políticas, y así explica un alto dirigente del PP cómo este partido aspira a consolidarse en Andalucía de la mano de Juanma Moreno. No busca, como la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el voto en el extremo de la derecha, sino en el centro y un poco más allá, en la misma izquierda, y cree que el andalucismo, entendido como un sentimiento, como una suerte de emocionalidad trasversal, le abrirá la puerta de esa franja.

Tampoco es más que lo que Manuel Fraga, ex presidente de la Xunta de Galicia, hizo en esta comunidad, aunque el atrevimiento ideológico del fundador de Alianza Popular fue tan arriesgado que le llevó a convertirse en un magnífico anfitrión de Fidel Castro, en una visita del dictador comunista cubano a la tierra de donde procedían sus abuelos.

Moreno obtuvo en junio 58 escaños de los 109 del Parlamento, hoy podría pasar de los 60, según los cálculos de la dirección popular. Esa cifra no se alcanza sólo con voto conservador, ni siquiera moderado, el PP cree que hay una parte del electorado de izquierda de Andalucía que comienza a vivir cierta complicidad con Moreno. Es la tesis que se maneja en Vox, donde opinan que buena parte de los sindicatos, UGT y Comisiones Obrera incluida, promovieron el voto por el PP ante el temor de que un Gobierno de coalición acabase con las subvenciones a los interlocutores sociales. En Castilla y León, donde gobiernan juntos, Vox ha eliminado de un plumazo todas las ayudas que reciben los sindicatos.

Juanma Moreno está siguiendo un buen libro de instrucciones, el que relata cómo el PSOE se convirtió en un partido identificado como artífice de la propia autonomía. El presidente de la Junta celebrará hoy en San Telmo el nuevo Día de la Bandera de Andalucía, una efemérides, la del 4 de diciembre, que recuerda lo sucedido ese día de 1977, cuando dos millones de andaluces se manifestaron en todas las capitales de la comunidad, además de en Barcelona, Madrid y Bilbao, para reclamar la autonomía.

Frente al 28 de febrero de 1980 (28-F), el 4-D era un día más recordado por los partidos a la izquierda del PSOE que por los socialistas, aunque tampoco renegaron de esta fecha. Moreno recoge ahora el 4-D y buena parte de la épica de esa jornada que acabó de modo abrupta con la muerte de un joven en Málaga, Manuel José García Caparrós, por el disparo de un policía. El pasado lunes, Moreno recibió en San Telmo a dos hermanas de este sindicalista.

El 28-F permitió al PSOE apartar del relato a dos competidores. De un lado, el conjunto de la derecha y, en especial, la UCD, porque se opuso a la autonomía plena de la comunidad; de otro, al Partido Socialista de Andalucía, el PSA devenido después en el PA, porque su líder, Alejandro Rojas Marcos, intentó una salida al resultado del referéndum que dio la oportunidad al PSOE de acusarle de traición a la causa. Los andalucistas admiten que fue tal la operación que en su día Alfonso Guerra dirigió contra ellos que es casi imposible reescribir una historia que consideran falsa.

Fue Rojas Marcos quien le propuso a Moreno en un acto público que declarase el 4-D día de celebración en la comunidad. La cita, que supuso un rescate de esta figura histórica de la política andaluza, se celebró en la sede del Centro de Estudios Andaluces (Centra), donde su actual director, Tristán Pertíñez, conoce la capacidad de penetración ideológica del andalucismo.

El PSOE le debe al ex presidente Rafael Escuredo el giro hacia unas posiciones que no eran las propias -tampoco las contrarias- en el inicio de la Transición. Fue él, junto al ex ministro Manuel Clavero, quienes consiguieron convencer al grupo socialista del Congreso para que forzase al Gobierno de la UCD a aceptar el resultado masivo del referéndum a favor del autogobierno, que se había perdido de un modo formal. La Fundación Andalucía, Socialismo y Democracia, que preside Escuredo, convoca desde este año unos premios con motivo del 4 de diciembre.

Los partidos situados a la izquierda del PSOE también celebran esta mañana en Sevilla el 4 de diciembre, lo vienen haciendo así desde siempre, aunque en esta ocasión el recorrido de la manifestación finalizará en el palacio de San Telmo. De hecho, ha sido la parlamentaria Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, quien ha conseguido que la Cámara autonómica aprobase por la mayoría de todos los grupos, a excepción de Vox, una proposición no de ley que solicita la desclasificación de la documentación sobre la muerte de García Caparrós. En el texto se solicita, de modo expreso, que se publiquen los nombres de las personas implicadas en su muerte.

Este joven, afiliado a Comisiones Obreras y trabajador de la Cervezas Victoria, fue herido mortalmente por el disparo de un mando de la Policía Armada en un suceso no esclarecido del todo, y cuya documentación sigue siendo reservada bajo la calificación de secreto. Esa mañana, Málaga, como el resto de ciudades, se manifestaba de modo pacífico en reclamación de la autonomía, cuando un grupo de personas quiso colocar la bandera andaluza en la sede de la Diputación, cuyo presidente se había negado a ello. Uno de los manifestantes subió la enseña, momento en el que la Policía comenzó a cargar contra los congregados. En los tumultos posteriores, uno de los mandos dispararía la bala que mató a Caparrós.

Las actas de la comisión de investigación que se constituyó en el Congreso para esclarecer los hechos permanece, paradójicamente, bajo secreto. Si se conocen casi todos los detalles fue por el trabajo meticuloso y voluntario de una secretaria judicial, Rosa Burgos, que durante años estudió el caso y accedió a parte de los documentos. En una de sus publicaciones, Las muertes de García Caparrós, publicó las iniciales del policía, que se corresponden con un cabo ya fallecido.

La cita de las manifestaciones para aquel 4 de diciembre no fue casual. Tal día como hoy, pero de 1868, comenzó una insurrección en El Puerto de Santa María, liderada por el líder anarquista Fermín Salvochea, que se extendió a Cádiz y a algunas ciudades andaluzas en el marco del proceso revolucionario contra Isabel II. Años después fue alcalde de Cádiz y líder de su cantón durante la Primera república.