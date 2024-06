El PSOE de Huelva crítico con Juan Espadas se aglutina en torno a Ezequiel Ruiz

El PSOE de Huelva está conformando una alternativa a la secretaria general de la provincia, María Eugenia Limón, en un movimiento que responde a una crisis interna pero también es un pulso frente a Juan Espadas, según han confirmado a este diario.

El que fuera expresidente de la Diputación de Huelva, Ezequiel Ruiz, ha levantado la voz tras la derrota en las elecciones europeas para pedir la dirección del PSOE de Andalucía que tras perder cuatro elecciones, "asuma responsabilidades y se deje de excusas y discursos de autocomplacencia". Por ello, Ezequiel Ruiz ha pedido la dimisión "inmediata" a Juan Espadas y a toda la dirección del partido. "Es la única salida que le queda", según ha escrito en la red social X.

Una voz autorizada en torno a la que se están aglutinando todos los críticos con la actual dirección del partido. Hay que tener en cuenta que Ezequiel Ruiz cuenta con un amplio respaldo de las agrupaciones del PSOE onubense. Ruiz ya se postuló como presidente de la Diputación de Huelva cuando dimitió Ignacio Caraballo. Entonces, la dirección socialista de Espadas se posicionó a favor de María Eugenia Limón, quien ocupó el cargo hasta hace un año cuando se celebraron las municipales y el PP ganó, por primera vez, las elecciones locales en la provincia onubense y se alzó con la Presidencia de la Diputación.

La comparecencia

El movimiento, que llevaba varios meses gestándose, se ha disparado tras la comparecencia del Secretario General del PSOE andaluz para analizar los resultados electorales de las europeas. Los críticos censuran que no se reconozcan "los enormes errores cometidos o las purgas internas" (como la que ha evitado que un onubense, sea presidente de Mercasa). En este sector de los socialistas onubenses no se entiende la estrategia de la campaña electoral, en la que no se ha organizado ningún acto central en la capital, además de pedir explicaciones por la presencia de la ministra y candidata Teresa Ribera en Doñana, sobre todo teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la comarca, favorables al PP.

Según el análisis que hacen en el PSOE de Huelva, en la provincia han perdido en el cómputo general de votos en la capital, en todos los municipios costeros y en muchos del Condado. En este contexto, consideran que la dirección regional o bien se equivoca o bien no conoce la realidad, al presentar un mapa pintado de rojo en la Sierra de Huelva, la Cuenca Minera o el Andévalo, donde tampoco los resultados han sido particularmente favorables, ya que ha subido la abstención y, en general, han perdido apoyos.