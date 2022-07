Patricia del Pozo sobre la presidencia del Parlamento: "Estaré feliz donde me ponga" Juanma Moreno

Desde que el 19 de junio el PP desbordara las encuestas y se hiciera con una mayoría absoluta incontestable en Andalucía, los nombres de los posibles consejeros y otros cargos como la presidencia del Parlamento andaluz sustituyeron en los corrillos a los datos de las encuestas. Uno de ellos, el de la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico en funciones, Patricia del Pozo, aparece desde el principio como candidata a presidenta de la Cámara, la primera popular. Y sobre esa posibilidad se le ha preguntado este viernes en un acto en Córdoba, al que acudía como consejera. La respuesta ha sido la que marca el manual de cargo in pectore: "Donde le parezca que tengo que trabajar" al presidente electo de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "allí estaré".

El Parlamento de Andalucía abrirá el próximo 14 de julio la XII legislatura con su constitución y la elección del presidente o presidenta de la Cámara. Junto a Del Pozo está en las quinielas la actual secretaria general del PP-A, Loles López, que también podría acabar en una consejería. López ya se encargó de dar la misma respuesta preestablecida cuando se le preguntó al respecto: "Yo me veo de secretaria general y, a partir de ahí, lo que quiera Juanma". La presidencia parlamentaria será la incógnita que se despeje antes, puesto que desde el PP se ha reiterado que los nombres de los consejeros no serán conocidos hasta el último momento. El único que atesora la lista es el presidente, insisten, y así será hasta finales de mes. Moreno será investido presidente el 22 de julio y tiene previsto formar gobierno el 25 para celebrar el primer consejo de gobierno el 26.

Lo que se puede dar por cierto es la salida del consejero de Presidencia, Elías Bendodo, y del consejero de Hacienda, Juan Bravo, ambos para dedicarse a sus labores en el PP nacional. Aunque las quinielas no cesan y dan puestos a la consejera de Fomento en funciones, Marifrán Carazo; el consejero de Salud, Jesús Aguirre; o la consejera de Empleo, Rocío Blanco, esta última consejera de Ciudadanos.

Mientras tanto, la consejera de Cultura en funciones recalca, en declaraciones recogidas por Europa Press, que ella no se plantea "absolutamente nada" y estará donde el presidente andaluz "quiera contar conmigo y donde considere que voy a ayudar más al proyecto para Andalucía". "Estaré tremendamente feliz donde me ponga", pues "el solo hecho de formar parte de este proyecto de cambio en mi tierra me hace tremendamente feliz", ha apostillado.

Una vez constituido el Parlamento el próximo día 14, los grupos tendrán tres días para comunicar sus puestos de la dirección: presidente (si lo hay), portavoces, secretario general. Todo con el objetivo de desarrollar el debate de investidura el 20 y 21 y que Moreno sea investido el día 22, con el objetivo de tener el proceso cerrado este mes de julio.