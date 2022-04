Rocío Ruiz apuesta por seguir como consejera de Igualdad para "ver crecer" sus proyectos

Rocío Ruiz quiere "ver crecer" las políticas que ha comenzado a desarrollar en sus tres años y medio de mandato. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha admitido en su participación en un Foro Joly este miércoles que "no controla el futuro", pero que su proyecto necesita otros cuatro años a pesar de que no sabe "absolutamente nada" de si irá como candidata en las listas de Ciudadanos, una formación que considera "necesaria" pero sobre la que ha sido autocrítica ante la debacle que se prevé en las inminentes elecciones.

La política onubense, que entró en política en 2018 de la mano de Luis Garicano tras décadas de dedicación a la enseñanza, ha resaltado problemas internos como la falta de una estrategia de comunicación o errores en la implantación territorial del partido naranja. No obstante, se ha alejado de estos obstáculos al recordar que no tiene cargo orgánico y ha marcado su perfil "progresista" y "de centro liberal". "Yo me voy a quitar de esa ecuación, el trabajo me avala", ha dicho antes de desvelar que hubo "posibilidades" de que ella fuera la líder y candidata de Ciudadanos a las elecciones, aunque sin aclarar qué ocurrió para que no lo fuera.

Ruiz ha sacado pecho por su gestión de las políticas de igualdad a pesar de las críticas que hubo al principio de la legislatura desde la izquierda por el pacto con Vox. "No me pueden poner ni una pega", ha espetado al tiempo que ha recordado que se habló del cierre del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), que ahora tiene más presupuesto que en 2018. Sobre su relación con la formación de Santiago Abascal, que suele criticarla por sus políticas de igualdad, en materia LGTBI y de menores inmigrantes, Ruiz ha dicho sentirse respaldada por el presidente Juanma Moreno después de que Vox haya llegado incluso al "ataque personal" y a ponerle una querella por el asunto de los espectáculos cómicos protagonizados por personas con acondroplasia. "No me da miedo Vox", ha apostillado la política onubense.

La consejera ha defendido como "necesario" el cambio de Gobierno que se produjo en Andalucía tras las elecciones de 2018 y ha ensalzado el cambio de modelo que ha impulsado en su departamento. Según Ruiz, se ha pasado del "asistencialismo" a la "inclusión" y se han espantado "prejuicios" en materia de políticas sociales, un sector que aporta el 2,5% del PIB a la comunidad y crea 105.000 empleos directos, según un estudio elaborado por el catedrático de la Universidad de Málaga Joaquín Aurioles de la mano de la Consejería que dirige esta onubense.

Ruiz ha avanzado además algunos de los proyectos que todavía le quedan en el tintero y que van a comenzar a desarrollarse en el tramo final de la legislatura. Uno de ellos, quizás el más relevante, es la creación del nuevo Ingreso por la Infancia y la Inclusión (IPII), que viene a sustituir a la Renta Mínima de Inclusión Social creada por el PSOE en 2018 y cuyo proyecto de ley se aprobará en las próximas semanas.

Esta nueva subvención fue anunciada por la propia Ruiz en febrero de 2021 como una forma de adaptar la renta mínima andaluza al nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV) que puso en marcha el Gobierno central, pero también de mejorar la prestación existente, enmarañada por la burocracia. Ruiz ha avanzado que se aprobará en el Consejo de Gobierno en mayo, pero también ha admitido que "no dará tiempo" a que llegue al Parlamento ante el inminente adelanto electoral a pesar de que la titular de Igualdad tiene ya atados en los apoyos en la Cámara con los distintos grupos.

También echará a andar próximamente uno de los proyectos estrella de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en materia de atención a la dependencia. Próximamente Ruiz presentará el proyecto de un "complejo de cuidados" para mayores y otras personas vulnerables con pisos tutelados y residencias en el barrio sevillano de Montequinto. Este modelo, que se repetirá en otras localidades andaluzas, cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation, que la consejería de Rocío Ruiz pudo utilizar antes que el resto de sus compañeros del Gobierno andaluz tras un acuerdo con el Ministerio de Derechos Sociales.

Ruiz ha sacado pecho de este acuerdo con la responsable de sus políticas en el Ejecutivo, Ione Belarra "después de muchas horas de discusión". La dirigente de Ciudadanos ha utilizado esta entente con una ministra de Unidas Podemos para ejemplificar su apuesta por el diálogo que le ha permitido aprobar la ley de Infancia con los votos a favor de todos los grupos salvo Vox. Esta apuesta por el diálogo le ha servido también para sacar adelante todos los decretos que ha llevado a la Cámara y que le permitieron movilizar 100 millones de euros en los primeros momentos de la pandemia para atender las urgencias de la ciudadanía.

La consejera ha defendido la mejora de las cifras en dependencia, con el 100% de la ejecución de los 1.700 millones de euros que incluía el Presupuesto de la Junta para 2021. Según los datos ofrecidos por Ruiz, se han creado 2.168 plazas más para dependencia y la nota de la gestión andaluza de la dependencia por parte de la asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales ha pasado del 7,1 al 7,5, "la tercera de España". En esta materia, Ruiz ha defendido la necesidad de hacer estructural el plan de choque que ha estado activo hasta este año para acabar con las listas de espera.

Ruiz se ha referido también a las políticas de violencia de género y ha defendido "llamar por su nombre" a la "violencia machista" después de que 409 mujeres andaluzas sean atendidas al día por los servicios autonómicos de atención, el 60% de ellas por asuntos relacionados con el maltrato. También ha defendido la inversión en esa materia a pesar de que las cifras de muertes se mantienen en el entorno de las 45 cada año. "¿Qué pasaría si esos recursos no existieran", se ha preguntado la titular de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.