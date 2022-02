Rocio Ruiz: “Juanma Moreno no quiere un Gobierno con Vox”

“Un viaje apasionante”. Así describe Rocío Ruiz (Huelva, 1967) sus tres años de Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Con la premisa de que “la mejor política social es un empleo”, la política de Ciudadanos ha centrado su labor en una “apuesta por la inclusión social y laboral por encima del asistencialismo”, una práctica que, según Ruiz “ha hecho mucho daño en Andalucía”.

–¿Qué parte de la reducción en la lista de espera de la dependencia se debe a la gestión?

–Los cambios normativos no cuestan dinero, como la ventanilla única que consiste en digitalizar la entrada de los usuarios en el sistema. Tampoco cuesta dinero unificar las dos visitas necesarias para evaluar una prestación de dependencia y se ahorran nueve meses. La simplificación y la reorganización de los recursos son cuestiones de gestión y eficacia y eso no cuesta dinero. Hemos incluido a casi 30.000 usuarios, el doble de lo que pedía el Ministerio para Andalucía.

–Su consejería ha sido la que ha puesto en uso los fondos Next Generation con más velocidad. ¿Cómo lo ha conseguido?

–Me baso en el diálogo y los consensos para hacer política. Y hacer política es establecer una serie de estrategias que mejoren la vida de las personas.Si me dedico a la confrontación y a no llegar a acuerdos, no soy una buena política y me tengo que ir a mi casa. Con el Ministerio de Derechos Sociales había que sentarse y llegar a unos acuerdos. En breve vamos a poner en marcha dos infraestructuras en Algeciras y en Sevilla de atención y cuidados, pero también tenemos casi listas las subvenciones para entidades locales y el tercer sector para la digitalización. Eso se consigue teniendo los 450 millones ya transferidos. Hay que olvidar el partidismo y la confrontación.

–A veces sus compañeros del Gobierno andaluz apuestan por la vía de la confrontación...

–Cada uno tiene su estilo. Los ciudadanos están cansados. Hemos vivido una pandemia y seguimos haciendo jugadas en el tablero político sin pensar en los ciudadanos. ¿Los partidos que piensan en un adelanto electoral piensan en todo lo que se quedaría sin hacer? En Igualdad dejaríamos de incluir personas y no podríamos desarrollar la estrategia contra la pobreza. ¿Quién paga eso?

–Esa estrategia incluye el Ingreso por la Infancia y la Inclusión, la prestación que sustituirá a la Renta Mínima y complementa al Ingreso Mínimo Vital estatal.

–La pobreza estructural en Andalucía es gravísima y está afianzada. Pero no se soluciona con asistencialismo. Hay que trabajar desde la educación, evitando el fracaso escolar, y conectando con el empleo, con programas de inserción social y laboral. El trabajo en los servicios sociales comunitarios en barrios desfavorecidos también es muy importante. Aquí no existen fórmulas mágicas. Esto no se consigue de un día para otro. Pero esta herramienta, este nuevo ingreso será muy importante. Hemos recibido muy buena respuesta de la oposición y lo vamos a tramitar como proyecto de ley para que podamos enriquecer el texto.Queremos que sea duradero en el tiempo y que sea el futuro.Es un ingreso compatible con el IMV, pero también con el empleo. Ya nadie va a poder decir que no quiere estar dado de alta en la seguridad social porque está cobrando una renta y quiere seguir cobrándola. Eso no incentiva el empleo. Existe una pobreza salarial y dependiendo de la situación familiar vamos a incorporar los recursos económicos que hagan falta para tener un salario digno y salir de la pobreza. Es un modelo distinto de lo que se ha hecho hasta ahora, que no ha funcionado.

–¿Cómo van a salvar el obstáculo de las dificultades de tramitación para personas en exclusión?

–El IMV ha caído en los mismos errores que las anteriores rentas, su acceso es muy farragoso y complicado. Por eso hemos apostado por la interoperabilidad [la facilidad para cruzar datos entre administraciones] y la simplificación de trámites. Una parte de los fondos Next Generation que hemos recibido los utilizaremos para esta digitalización de los servicios sociales.

–¿Qué plazo se da para poner en marcha este ingreso?

–Tres o cuatro meses, ya que irá por la vía de urgencia. Hay tiempo de sobra para el trámte parlamentario. Queremos que esté bien hecho.

–¿Se ha reunido con la oposición?

–Sí, con Unidas Podemos y con el PSOE hemos tenido una charla de introducción. El PSOE tiene mucho interés. Vox tiene el texto, pero no nos hemos reunido. Hay muy buena disposición. Esto también es crear empleo, así que hemos hablado con la CEA y la mesa del tercer sector. Hemos preguntado y hemos escuchado a los que saben, que son los que trabajan con las personas, para no cometer los mismos errores que ya se han cometido.

La relación con Vox y sus críticas

–Vox fue el único partido que se mostró contrario a la ley de Infancia y siempre han tenido a su consejería en el punto de mira.

–Para mí no ha sido ningún problema.He hecho todo lo que tenía previsto. En la ley de Infancia recibieron una orden de arriba y no se pararon a hacer ninguna aportación. ¿De qué sirve un grupo político si no mira por la infancia en Andalucía? Es importante que se descubra quién está trabajando y quien no.Se han ido al campo ideológico, entrando en un constante ataque.Pero no me interesa. No me he movido ni un milímetro. Blindé el IAM y las políticas de igualdad y de atención a menores migrantes. Un partido de gobierno gobierna para todos, no sólo para sus votantes. Y no se puede funcionar a golpe de provocación. Los verdaderos enemigos de la democracia son ese tipo de populismos.

–¿Le preocupa que haya un escenario como el de Castilla y León?

–Por supuesto. Me preocupan los populismos. Yo no quiero que Vox entre en el Gobierno. No entienden de derechos ni de políticas de Estado.Entienden sólo de los cuatro mantras que lanzan.Pero también me preocupa que haya nacionalistas e independentistas en el Gobierno de España. No han aportado nada. Han hecho lo mismo que Vox. Miran a sus intereses, confrontan y están radicalizados. Tenemos que aprender de Europa, ser un poco más maduros y unirnos los demócratas contra los radicales.

–¿Vería bien un cordón sanitario contra Vox?

–Contra Vox y contra los populismos radicalizados de izquierda.

–En Andalucía no tenemos independentistas ni nacionalistas y Unidas Podemos ha aprobado leyes de este Gobierno andaluz.

–UP ha pasado por diferentes fases. Ha habido una mucho más radicalizada, con Pablo Iglesias. Y hay matices porque agrupa a muchas partes de la izquierda. Han ido rebajando esa radicalización y bienvenidos sean a ese espíritu demócrata y constitucionalista. Yo nunca jamás voy a estar en un Gobierno con Vox.

–¿Sus compañeros del PP en el Gobierno opinan como usted?

–No lo sé. Sí sé que el presidente no quiere un Gobierno con Vox. Lo tiene muy claro.

–¿Se ve de nuevo en el Gobierno si Juanma Moreno repite?

–Yo estoy al servicio de Andalucía. Me encantaría que Ciudadanos pudiera crecer. Si nos ponemos a trabajar juntos, se puede. Creo que se ha hecho muy bien. Nuestro Gobierno ha conseguido una estabilidad que no ha conseguido ninguno gracias al diálogo y al consenso.

La crisis de Ciudadanos y su futuro

–¿Qué ha pasado para que el PP crezca y Ciudadanos esté en una situación complicada si el Gobierno lo ha hecho bien?

–El PP tiene más estructura territorial y más solidez en comunicación. Cs creció muy rápido, pero no tenía las bases para asentar el crecimiento. Nos ha faltado estructura y comunicación.Se han cometido muchos errores y nuestras consejerías han hecho un trabajo satisfactorio que no hemos rentabilizado. Espero que podamos hacer autocrítica y tomar medidas ya. Y eso todavía no se ha hecho

–¿Ha planteado eso en foros internos del partido?

–Sí, claro. Pero yo no tengo poder orgánico. Ni lo quería.Porque como consejera tengo bastante trabajo. Los que tienen ese poder se tienen que sentar con la ejecutiva nacional y aplicar estrategias en comunicación. Contar todo lo que se hace, patear Andalucía, hablar con la gente y con los concejales. Atender y cuidar a las bases.

–¿Ha planteado esto en las reuniones del grupo parlamentario?

–Sí. Y la respuesta era que se estaba trabajando en todas esas estrategias.

–¿Se arrepiente de no haber hecho una labor más orgánica?

–Siempre me he ofrecido a ir a todos los rincones.Pero no podía ir a más. Y hay gente muy preparada en Ciudadanos, pero ha faltado coordinación y, quizás, también ilusionar con el proyecto. Cada vez que iba a las provincias he contado hasta dónde llega mi trabajo.Eso es lo que une. Conseguimos un cambio después de 37 años de socialismo y me he plantado delante de Vox, que para eso llegó también ciudadanos, para que los radicales no tengan poder en los gobiernos. En Andalucía hacía falta el cambio por salud democrática.

–¿Se entendió que no se hiciera lo mismo con el PP en otras comunidades?

–Nosotros llegamos para lo contrario, para regenerar. Había que abrir más. Estoy convencida de que España estaría mejor con un Gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos. Se habrían aprobado leyes progresistas y blindado todos los derechos sin pagar el precio a los nacionalistas.

–Pero aquí, en Andalucía, se muestra muy crítica con el PSOE

–Pero estamos hablando de un Gobierno de España con un partido liberal, progresista y de centro y no un Gobierno secuestrado como el actual. A mi me ha dolido mucho que el PSOE andaluz derivase a esos niveles de corrupción y a una falta de gestión por dejadez. No hicieron autocrítica. Les viene muy bien estar ahora en el banquillo y que vean lo que quieren ser de mayor.

–¿Es optimista con el futuro de Ciudadanos en Andalucía?

–Tenemos que recuperarnos para ser decisivos. Ese es nuestro papel. No somos todavía un partido mayoritario. Tenemos que afianzar lo que tenemos y que sepan que somos unpartido de futuro y que somos los que podemos parar los extremismos. El presidente quiere que este Gobierno repita. Nos sentidos muy cómodos y no nos ha dado tiempo a realizar nuestro proyecto y necesitamos otros cuatro años.

–¿La candidatura de Juan Marín tendrá éxito?

–Lo han elegido en primarias y hay que escuchar a las bases. Ha trabajado muchísimo a pesar de los impedimentos.Tenemos que sumar y unir al proyecto y para eso hay que sentarse con todo el mundo. Los que te gustan más y los que te gustan menos.

–¿?

–Eso hay que hablarlo en privado. No podemos compartir los comentarios de todo el mundo. Yo tampoco los comparto.

–¿Le preocupa que el PP intente fichar a los cuadros de Ciudadanos, como defienden en Génova?

–No podemos pensar a Andalucía en clave de Génova. Ni en clave de Castilla y León. Juanma Moreno insiste en agotar la legislatura y en no dejarse influenciar por nada. El Gobierno andaluz funciona muy bien y el PP de Andalucía tiene que tomar sus propias decisiones, como dice el presidente, porque conoce el terreno y serán las decisiones más acertadas.

–¿Querría ir en las listas de su partido?

–No me lo planteo. Yo no estoy en campaña. No he tenido nunca miedo, no me ha condicionado Vox ni nadie. Yo tengo mi trabajo fuera y cuando me toque irme, me iré. Lo que quiero es agotar el máximo tiempo posible porque tengo mucho por hacer.