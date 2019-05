Rogelio Velasco profesionaliza toda la agencia Idea

La casualidad ha querido que el mismo día en que la juez Núñez Bolaños ha archivado el caso de los avales de la agencia Idea, el consejero de Economía, Rogelio Velasco, haya reestructurado este organismos que es el brazo inversor de la Junta en el sector empresarial. Los ocho gerentes provinciales de Idea han sido destituidos porque, al entender del consejero, carecen de los perfiles profesionales necesarios para cumplir con esta labor. Serán sustituidos por los secretarios generales de esta Consejería en las provincias. A partir de ahora, serán funcionarios también quienes visen las ayudas. Velasco también ha renovado el consejo rector de la agencia.

Idea ha sido una de las joyas de la corona de la Junta. Buena parte de los fondos europeos se canalizaban a través de esta agencia que estaba llamada a ser la dinamizadora de la economía andaluza. Pero la parálisis en la gestión, causada en buena parte por los casos judiciales, y la escasez de inversiones, la llevó a una situación parecida a la hibernación. "Hasta tal punto que lejos de ser la solución, se había convertido en un serio problema para Andalucía", ha indicado Velasco tras el Consejo de Gobierno donde ha informado del asunto. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, lo ha resumido así: "Queremos que Idea deje de ser el nombre de un caso judicial".

Bendodo pone la música, demasiada, tanta que a veces parece un hilo musical, pero esta vez Rogelio Velasco le ha puesto letra. La idea es "profesionalizar" la agencia, hacerla "transparente" y aplicar criterios de gestión privada, de modo que se reactiven 1.260 millones de euros sin ejecutar. Idea ha abierto un proceso de contratación de tres de sus directivos, cuyas bases se encuentran en la web de la Junta, ha sustituido a los gerentes por los secretarios y pondrá a funcionarios en el extremo final de la concesión de las ayudas. Un letrado de los servicios jurídicos de la Junta será quien actúe de secretario del consejo rector de la agencia. Y, además, habrá un protagonismo mayor de la Intervención.

Según Velasco, hay 2.645 expedientes de solicitantes de ayudas que ni se han analizado. Uno de los hechos que le ha causado más asombro es que Idea careciese de un plan estratégico para marcar y revisar objetivos. "No quiero ser duro ni hacer caricaturas, pero me parece alarmante que esta agencia no se marcase unos objetivos", ha indicado. Uno de los cambios introducidos es que Idea tendrá ahora una dirección general de Cumplimiento de la Normativa y de Control de Riesgos.

El consejero de Economía no descarta que, tras el archivo de la causa, la agencia presente nuevas denuncias por avales en casos más concretos. Lo que sí ha adelantado es que Idea no volverá a conceder avales, sino que actuaría mediante otro tipo de instrumentos financieros.