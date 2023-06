Salud destaca que el plan de verano "es superior" al de 2022 y niega el "cierre" de servicios

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha destacado que el plan que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha programado para este verano "es superior al del año 2022 en un 0,12%" y supone "el doble de contrataciones que en 2018", toda vez que ha negado el "cierre" de servicios sanitarios.

García ha insistido en que si se compara el plan de vacaciones de este verano con el de 2018, supone "el doble de contrataciones que en ese año, con más de 35.000 contrataciones", al tiempo que ha añadido que "en la zona de costa, que es donde más tenemos que reforzar porque es donde más aumenta la población, este año el plan es un 95,6% mayor que las contrataciones del año pasado, con lo cual es un plan de verano que creemos que va a cubrir la necesidad del sistema sanitario público andaluz". "Pero, como siempre digo, en aquellos lugares donde haya que seguir reforzando porque tengamos dificultades, lo vamos a hacer", ha manifestado.

Por tanto, "el plan de verano, si es mayor que el del año pasado, es bueno; si es mayor en las zonas de costa, es bueno; y si estamos duplicando, ya estamos en el doble que en el año 2018, yo creo que es bueno", ha remarcado la consejera, quien ha añadido que "dificultades siempre pueden surgir", pero "estamos acostumbrados". "En cinco años hemos tenido listeria en el mes de agosto, Covid o Virus del Nilo, y ante toda esas emergencias el sistema sanitario público andaluz siempre responde", ha subrayado Catalina García.

Además, cuestionada sobre las protesta por el "cierre" el verano en el hospital Doctor Muñoz Cariñanos en Sevilla, el antiguo hospital militar, ha respondido que "no se produce el cierre de nada, simplemente van a ser camas que, como ya tenemos la experiencia, sabemos que en el verano no se cubren", porque "los médicos se van de vacaciones, no tenemos bolsa para poder sustituir a esos especialistas, desgraciadamente, y la asistencia ordinaria se acopla a esos médicos que durante el verano no están".

"Es verdad que lo que más se reduce es quizá las consultas para poder mantener la actividad quirúrgica, pero no es la misma actividad que durante el verano", ha añadido, al tiempo que ha señalado que en Andalucía y en cualquier otra comunidad autónoma, cuando llega el verano, los médicos "se van de vacaciones y al final el sistema tiene que adaptarse a ese déficit, pero todas las camas están ahí y se utilizan cuando hacen falta".

"Es más, el año pasado, de todas las camas que estaban disponibles, entre el 12 y el 15% no se llegaron a ocupar", ha afirmado. Asimismo, cuestionada sobre el cierre de centros de salud y quirófanos por la tarde, la consejera ha apuntado que "si una persona está programada y es urgente, a esa persona se le interviene", para agregar que "si a algún andaluz, no generalicemos, se le ha llamado porque un quirófano, por algún motivo, no está programado, se le volverá a programar", e insistir en que "existen los quirófanos de urgencias durante todo el año, los procesos oncológicos se atienden y al resto de pacientes se les programa".

Calidad del aire

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha asegurado este jueves que "ahora mismo" la calidad del aire por las partículas de hollín procedentes de los incendios forestales que están arrasando Canadá y que han logrado cruzar el Atlántico y llegar a Europa "no afecta a la salud".

"Nosotros nos guiamos por los investigadores que están haciendo esa labor en Huelva, por ejemplo, para detectar si esa calidad del aire puede ser perjudicial para la salud, que es lo que nos interesa a todos", ha manifestado. De este modo, ha insistido en que por el momento "no se ha detectado ningún elemento que pueda decirnos, a día de hoy, que existe un parámetro que perjudique la salud".