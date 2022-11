¿Cuánto gana el alcalde de mi localidad?

Los sueldos de los políticos siempre han despertado el interés de los ciudadanos, especialmente ahora que la disparada inflación está mermando el poder adquisitivo de los españoles. La información publicada por el Ministerio de Hacienda recientemente hace preguntarse si realmente están sobrevalorados o no los salarios de los políticos, en este caso, de los alcaldes y los concejales españoles. En España, el salario medio es de 25.165 euros brutos al año.

En Andalucía se encuentran algunos de los alcaldes mejor pagados de España, como el caso del sevillano Antonio Muñoz, que está en el top 10 de España, o los de Francisco de la Torre en Málaga, o la alcaldesa de Almería, María Vázquez.

En el lado opuesto, numerosos regidores municipales no perciben sueldo alguno por su trabajo o los salarios son bajos, puesto que depende del régimen de dedicación, que puede ser exclusiva (por completo), parcial o sin ella.

En el siguiente gráfico interactivo se pueden consultar los salarios de la mayoría de los alcaldes de Andalucía, hechos públicos por el Ministerio de Política Territorial. Seleccionando cada una de las localidades se puede conocer la retribución que perciben cada uno de los regidores municipales en Andalucía.

Algunas localidades no presentan datos porque, o bien no los han enviado, o bien algunos de los datos presentados requerían un mayor detalle y el Ministerio no los ha hecho públicos, como en el caso de, entre otras localidades andaluzas, 25 de las 106 localidades de la provincia de Sevilla.

Los municipios también se pueden buscar por su nombre a través de la lupa que incorpora el interactivo para facilitar su ubicación si no se reconoce el término municipal.

¿Cuánto cobran los alcaldes andaluces?

Antonio Muñoz Martínez, alcalde de Sevilla, es el regidor de la capital andaluza que más percibe por su trabajo, un total de 88.673,68, según recoge el Ministerio de Hacienda. Se trata de un salario también superior al del presidente del Gobierno, en concreto, unos 2.100 euros más.

Le sigue la regidora de Almería, María Vázquez, con una retribución por sus funciones de 83.376,86 euros. El tercer alcalde de capital de provincia con el sueldo más alto es el malagueño Francisco de la Torre (82.314 euros).

Los otros alcaldes de capitales de provincia reciben 72.042 en el caso de Huelva; 60.346, el alcalde de Granada; y 60.172, el de Córdoba.

El Ayuntamiento de Jaén, dirigido por Julio Millán, no ha remitido al Ministerio de Hacienda información sobre las retribuciones que recibe su alcalde. Y el Ayuntamiento de Cádiz asegura que José María González Kichi declaró en 2021 1.169,15 euros por sus funciones como alcalde. Su sueldo es por representante en la Diputación de Cádiz.

Siguiendo con las capitales de provincias andaluzas, la remuneración del popular José María Bellido, alcalde de Córdoba, es de 60.172,01 euros al año; Francisco Cuenca, en Granada, 60.346,03; y Gabriel Cruz (Huelva, 72.042,60). Del socialista Julio Millán, alcalde de Jaén, no hay en esta edición ningún dato salarial. En 2021 tenía asignado 70.466,06 euros.

En Almería, destacan los salarios del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, cuya nómina ha subido a los 81.096 euros. Solo hay cinco municipios de la provincia, donde el salario de su máximo representante local supera los 50.000 euros. Son El Ejido, con 84.371,16 euros para Francisco Góngora; Vícar, con 60.222 euros como sueldo de Antonio Bonilla; en Níjar, Esperanza Pérez recibe 56.400 euros; y finalmente, Adra, donde el sueldo publicado de Manuel Cortés alcanza los 57.584 euros.

En Granada, el alcalde de la capital aparece con un salario de 66.300 euros, seguido a nivel provincial de los de Almuñécar, Motril, Maracena, Armilla, Guadix y Pinos Puente, que son los regidores de la provincia granadina que mejor pagados están por sus respectivos municipios, con sueldos que superan los 50.000 euros.

Otros sueldos destacados de regidores andaluces son el del alcalde de Fuengirola, en Málaga, (69.756,22) y el de Dos Hermanas, en Sevilla, (66.907,26 euros).

Los alcaldes mejor pagados de España

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, es el regidor español con el sueldo más alto. Así lo destaca el Ministerio de Hacienda, que ha hecho público los salarios de los alcaldes y los concejales de España correspondientes al año 2021.

Según esta información, Almeida cobra por su dedicación exclusiva 108.517,80 euros al año, un sueldo muy por encima del propio presidente del Gobierno. Pedro Sánchez percibe un salario de 86.542 euros al año, o lo que es lo mismo, 7.212 euros mensuales.Almeida no es el único alcalde que cobra más que el propio presidente del país.

Tras el primer edil de Madrid, se sitúa Ada Colau, regidora de Barcelona desde 2015, con un sueldo de 100.000,04 euros. El tercer puesto de este ránking lo ocupa el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, que percibe 98.018,4 euros al año.

Los regidores de Valencia, Joan Ribó (87.137 euros), y el de Valladolid, Óscar Puente (87.595 euros), también recibieron en 2021 un salario superior a Pedro Sánchez, que ya ha anunciado que él y sus ministros se subirán el sueldo en un 4% en 2023.