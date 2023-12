Susana Díaz cree que "no era el momento oportuno" para la subida de sueldo de Juanma Moreno

Susana Díaz considera que el momento que ha elegido el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para subirse el sueldo "no es el oportuno", aunque reconoce que lo que cobraba hasta ahora "no es el sueldo que debe tener" el jefe del Gobierno de la comunidad más poblada de España.

En unas declaraciones en Cuatro Televisión, recogidas por Europa Press, la ex presidenta de la Junta y actual senadora se ha pronunciado así sobre la decisión del Consejo de Gobierno andaluz para subir el sueldo para 269 altos cargos de la Junta, incluido el del presidente Moreno, que pasará de una retribución anual de 71.667,36 euros, que era la prevista en la Ley del Presupuesto de 2024, a otra de 87.333 euros en 2024 tras esta subida.

La ex presidenta de la Junta ha considerado que acordar la subida del sueldo de los altos cargos de la Junta "en este momento", cuando "la gente no puede ir al médico" en la sanidad pública andaluza y coincidiendo con las dimisiones del viceconsejero de Salud y el gerente del SAS, "es poco comprensible". En opinión de Díaz, esto se evidenció durante la explicación que dio el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, de la medida tras el consejo de Gobierno. "Él mismo se estaba dando cuenta de que anunciaba dos dimisiones" a la vez de la subida de sueldos en la misma rueda de prensa y "no fue capaz ni de explicar el por qué ahora" de este incremento salarial, ha afirmado Díaz, quien ha reconocido que el motivo es hacerlo coincidir con el nuevo Presupuesto de la Junta. "A ese chaval le temblaba la voz -en referencia al consejero portavoz-, porque el momento no era el oportuno" para acordar ese incremento retributivo, ha insistido.

Díaz ha asegurado que le "gusta" el debate que se ha generado al hilo de dicha subida de sueldo, "porque se demuestra" que, en su etapa al frente de la Junta, "era la presidenta autonómica –junto con el de Cantabria, Miguel Ángel Revilla– que menos ganaba de España, 3.400 euros netos" al mes, según ha remarcado.

La actual senadora socialista por designación del Parlamento andaluz ha opinado que ese "no es el sueldo que debe tener un presidente" de la Junta, porque "no tiene sentido que tengas la responsabilidad de 8,5 millones" de personas, la más poblada del país, "y cobrar eso, sin pagas" extraordinarias además.

Sin citar al PP, Díaz ha apostillado que "no se puede tener demagogia" con este tema, y no puede ser que "ahora nos parece que el presidente de la Junta no puede cobrar eso y antes nos parecía bien porque era de otro color" político, y en ese sentido ha comentado que "tan injusto" era antes -durante su etapa de gobierno- el sueldo del titular de la Presidencia de la Junta como lo es ahora.

La ex presidenta de la Junta ha agregado que le "parece bien que los presidentes estén bien retribuidos", porque, "para que no se llene la política de integristas y de mediocres, y quiera venir gente profesional de valía, hay que pagarlo".