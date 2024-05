Tasa turística: El consejero advierte de que los habitantes de las áreas metropolitanas también utilizan servicios municipales

Los turistas no son los únicos que utilizan los servicios públicos municipales, tales como transporte, limpieza o seguridad, sino que son los habitantes de las áreas metropolitanas los que cada día acuden a las grandes ciudades y, por lo tanto, generan más gastos a las arcas municipales. Este ha sido uno de los argumentos que el consejero de Turismo, Arturo Bernal, ha esgrimido en el programa de Canal Sur, Mesa de Análisis, para mostrar su postura contraria a la implantación de la tasa turística.

Arturo Bernal ha detallado que la tasa turística es el elemento que han puesto encima de la mesa los ayuntamientos para intentar buscar financiación para sus servicios públicos, "pero a las ciudades no acuden sólo turistas sino también vecinos de los cinturones metropolitanos. Por ejemplo, Sevilla es una ciudad que recibe un millón de visitantes al día de Dos Hermanas, Carmona, que vienen a trabajar, a socializar, a disfrutar del ocio... y los ayuntamientos pretenden un dinero que les ayude a financiarse".

Así, ha insistido en que la implantación de esta tasa es compleja desde el punto de vista legal ya que no se presta ningún servicio como contraprestación, "¿La solución es la tasa que no sabemos de qué manera gestionar jurídicamente? ¿Cuál es el hecho imponible para que el ayuntamiento reciba luego ese dinero? porque no hay una contraprestación efectiva, ya que no sabemos cuál es el servicio que prestamos a los turistas cuando llegan a Andalucía", ha afirmado el consejero.

Bernal defiende que el turismo debe ser sostenible, "pero no a costa de los hosteleros; vamos a intentar poner en común las opiniones de uno y otro lado, cuáles son las necesidades de todos y, sobre todo que se derive el interés general que tienen los andaluces. Vamos a analizar los beneficios del turismo y no posibles cargas".

Las entradas

Arturo Bernal también se ha referido a la ley que ha registrado Adelante Andalucía en el Parlamento para mantener la gratuidad en las entradas a los museos. En este sentido ha defendido su modelo, "el pagar una entrada a un museo es algo absolutamente extendido y en toda España y en Europa y sucede en el Museo del Prado que cobra 15 euros, o el Reina Sofía", ha explicado´.

Asimismo ha confirmado que en el orden que regulará el pago a los museos establece definitivamente, tras un borrador que establecía dos euros más caro el precio, recoge que los andaluces deberán pagar entre 2 y 6 euros por acceder a los museos públicos con tres tramos diferentes, 2, 4 y 6 euros. "Incluimos muchas gratuidades y no es un impuesto a los andaluces porque estarán exentos de pago hasta los 18 años, entre 19 y 30 años con el carné joven, los desempleados y las personas con discapacidad y las personas que tengan que acompañarlos. Además, habrá un día a la semana gratuito".