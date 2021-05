Vox rompe con el Gobierno andaluz pero mantiene lo pactado

Vox ha roto con el Gobierno andaluz, pero con matices, no aprobará nuevas iniciativas en el Parlamento aunque respetará lo ya firmado en el acuerdo de investidura de Juanma Moreno y en los pactos presupuestarios. Su portavoz, Manuel Gavira, que ha iniciado una etapa menos comprensiva con el Ejecutivo de PP a Ciudadanos, ha declarado en el programa Mesa de Análisis, de Canal Sur, que "en este momentos es cuando el Gobierno de Andalucía es absolutamente frágil".

Vox rechaza que la Junta acoja a algunos de los menores inmigrantes que están en Ceuta con el argumento de que han llegado con una "invasión" promovida por el régimen marroquí. Aunque el número de los que llegarán es bastante bajo -son sólo 13 niños y adolescentes-, Vox da por rota su alianza futura. Gavira sostiene que la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, realizó un efecto llamada al declarar en una comisión parlamentaria que esperaba a estos niños. Para Vox, esto es motivo de ruptura.

Vox ha amagado con romper en varias ocasiones con PP y Ciudadanos. La última vez que lo hizo concluyó con un acuerdo de reforma fiscal para Andalucía, un acuerdo que se mantiene para el futuro, porque necesita de un desarrollo legislativo. Lo mismo ocurre con los compromisos que están en el pacto de investidura del presidente, por lo que a efectos prácticos esta ruptura lo que pone en duda es la aprobación del próximo presupuesto, el de 2022. Es el último de la legislatura, y siempre se puede prorrogar.

No obstante, este alejamiento de Vox hacen al Gobierno andaluz un poco más débil, debido a que PP y Ciudadanos no suman mayoría absoluta en la Cámara. "La estabilidad del Gobierno no existe ya, porque no van a contar con el apoyo de Vox para algo que no sea lo pactos de investidura o los acuerdos presupuestarios", indicó Gavira.

Si Vox no apoyase el Presupuesto de 2022, la fecha de las elecciones andaluzas, previstas para diciembre de 2022, se adelantarían a cualquier mes del próximo año. A Vox le gustaría que fuese en este mismo ejercicio, pero Juanma Moreno descarta convocar a los andaluces en estos momentos.