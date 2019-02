Vox propone una manifestación alternativa al 8-M del "feminismo maquinador de las huelgas"

Vox quiere una manifestación alterantiva a la que, previsiblemente, se convocará el próximo 8 de marzo. Concretamente, que el Gobierno de la Junta y el Parlamento apoyen una marcha que tendrá lugar en Madrid el próximo 10 de marzo. La impulsa la plataforma Women of the World bajo el lema "En femenino sí y en masculino también".

Según la formación que dirige Santiago Abascal "el feminismo maquinador de las huelgas del 8-M está en horas bajas", explican en la exposición de motivos de la proposición no de ley que pretenden incluir en el Pleno que se celebra la semana próxima en el Parlamento de Andalucía. En su opinión, esta marcha "contribuye a la igualdad real entre hombres y mujeres y favorece el respeto a las convicciones de la inmensa mayoría".

Esta manifestación del 10 de marzo se debe al impulso de "mujeres no feministas de género", que han creado la Women of the World Global Platform, una entidad que se ha reunido con Ciudadanos, PP y Vox, según asegura el partido de Abascal en su proposición no de ley, "obteniendo amplio apoyo de estos partidos".

No ocurre lo mismo con las protestas del 8-M, asegura Vox en su proposición no legislativa, donde defienden que "el feminismo supremacista de género no cuenta con la confianza de los españoles". "Las feministas marxistas sólo saben reclamar dinero para la promoción de su ideología", insisten.

En el texto acusan al Parlamento de Andalucía de "ser cómplice" de "seguir financiando los chiringuitos ideológicos del feminismo izquierdista". La crítica se refiere a la aprobación, en el pasado Pleno, de una proposición no de ley del PSOE en defensa de las políticas de violencia de género que se desarrollan en la ley andaluza reformada el año pasado. Esta iniciativa se aprobó con los votos a favor de PSOE y Adelante Andalucía y la abstención de PP y Ciudadanos.