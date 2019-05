Vox quiere recortar las ayudas a las asociaciones feministas, pero "apoyar" a las que organizan la Feria de Abril de Barcelona

A Vox no le gustan los estudios de género que, por ley, van aparejados a todas las políticas de la Junta de Andalucía. En el debate previo a la negociación presupuestaria, la tercera pata de la mayoría del Gobierno mantiene el foco en las "asociaciones" que, según ellos, realizan esos estudios de impacto de género. Sin embargo, el partido de Santiago Abascal solicitará mañana en el Pleno "apoyo" a las asociaciones que, en Cataluña, mantienen la Feria de Abril de Barcelona.

Tras hacerse públicas las "líneas maestras" del proyecto de Presupuesto de la Junta para 2019, Alejandro Hernández ha echado en falta algo de concreción en las partidas adelantadas ayer por Elías Bendodo, pero en Vox mantienen las mismas líneas rojas. Una de ellas es que "se eliminan las subvenciones a asociaciones y fundaciones que no sean de utilidad publica. "Nosotros mantenemos que muchas no lo son", ha explicado el diputado cordobés.

Hernández ha explicado que algunas de esas asociaciones se dedican a realizar, entre otras cosas, los estudios de impacto de género necesarios, por ejemplo, "para soterrar una calle". "Eso no es más que un peaje que nos obligan a pagar para que determinadas asociaciones emitan esos informes", ha defendido el portavoz andaluz de Vox, que ha insistido en su crítica: "Si no hay dinero para disminuir las listas de espera entendemos que no hay que hacer estudios de impacto de genero".

Sin embargo, en Vox no piensan lo mismo de los "apoyos" a otras asociaciones. Concretamente a las que se encargan de organizar la Feria de Abril de Barcelona. Se trata de unas asociaciones que, según Hernández, sirven para "mantener las tradiciones andaluzas en tierras catalanas". "Es importante que se las valore desde aquí", ha señalado Hernández, que tuvo "el privilegio" de asistir a la celebración que tuvo lugar a finales de abril.

Lo hizo acompañado de Manuel Gavira, diputado de Vox por Cádiz, invitado por la dirección provincial de su partido en Barcelona. Será Gavira, secretario tercero de la Mesa del Parlamento de Andalucía, quien mañana preguntará en Pleno al Gobierno andaluz sobre el apoyo que la Administración andaluza presta a estas asociaciones que, según Hernández, permiten el funcionamiento de una celebración "impactante". "Es importante que se las valore desde aquí".

La diferencia entre las hipotéticas subvenciones o ayudas que reciben estas asociaciones en Cataluña y el dinero destinado a realizar estudios de impacto de género es que estos estudios son obligatorios por ley. Es precisamente la Ley de Igualdad, aprobada en 2007 y remodelada el pasado verano con amplio consenso, la que establece la realización de los estudios de impacto de género.

Este trabajo, que, por ejemplo, acompaña al proyecto de ley de presupuestos de la Junta cada año, lo realizan las unidades de género que hay en las distintas consejerías. Desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se recuerda que no es este departamento, controlado por Ciudadanos, quien se encarga de estos estudios, sino los funcionarios de esas unidades de género.