Andalucía es, sin duda, uno de los destinos turísticos favoritos de España. Brilla por su gastronomía, su clima y su cultura y son, por lo general, ciudades muy valoradas por los turistas. Sin embargo, también existen determinados tachones en el expediente nacional que chirrían, incluso, entre los propios residentes en la zona. Determinadas conductas que clasifican a las ciudades españoles en determinados grados de mala educación, según Preply. Esta plataforma de aprendizaje de idiomas ha consultado a más de mil quinientas personas de una veintena de provincias en España sobre su experiencia en las distintas ciudades y algunas de la conclusiones del estudio son sorprendentes ¿Quiénes son los andaluces más maleducados y por qué? Aquí os lo contamos

Quedarse absortos con su teléfono en público, no dejar que la gente se agrupe en el tránsito, no ralentizar cuando conducen cerca de peatones, ser ruidosos en público, no saludar a las personas desconocidas, mirar vídeos en público, hablar por el altavoz en público, tener un lenguaje corporal hermético, no respetar el espacio personal, ser descorteses con las personas que atienden, no dar propinas o saltarse las colas son actitudes de mala educación en casi cualquier tipo de situación. Y los andaluces tienden a caer en varias de ellas, según los encuestados. Unos más que otros.

Las tres ciudades más maleducadas de España de acuerdo a sus propios residentes son Santa Cruz de Tenerife, Granada y Alicante-Elche. De Granada se destaca que en su ciudad no dejan a otros coches pasar cuando hay tráfico, son maleducados con el personal de servicio y suelen saltarse las colas

Málaga también se encuentra entre las ciudades menos valoradas por los usuarios, cerrando un top ten en el que aparecen lugares llamativos como San Sebastián, Bilbao, Palma de Mallorca, Barcelona, Valladolid y Madrid.

Sevilla y Cádiz, las ciudades andaluzas más educadas

En el lado opuesto, se encuentran Sevilla y Cádiz como las ciudades andaluzas más educadas. Sin embargo, llama la atención que en el caso de Cádiz son los propios gaditanos los que se consideran más maleducados que sus visitantes. Y, sin embargo, la Tacita de Plata se sitúa entre las ciudades más generosas a la hora de dejar propinas.

A nivel nacional Galicia destaca por encima de todas las comunidades autónomas, con Vigo y A Coruña como ciudades más valoradas, junto a Valencia. El resto de ciudades españolas educadas para los encuestados son Murcia/Orihuela (Alicante), Oviedo y Gijón, Vitoria, Las Palmas y Zaragoza, junto a las dos provincias andaluzas ya mencionadas.