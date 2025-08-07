Avisos por tormentas en Andalucía: estas son las zonas más afectadas este jueves

La ola de calor continúa en Andalucía, pero la jornada de este jueves 7 de agosto llega con probables "tormentas secas y fuertes rachas de viento", según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Por ello, además de los avisos activos a causa de las altas temperaturas, el organismo estatal ha emitido alguno más por esta inestable situación en zonas del interior oriental.

En concreto, se trata de un aviso amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de fuertes rachas de viento, en la cuenca del Genil, Guadix y Baza (Granada), así como también en el entorno del valle del Guadalquivir y Jaén capital. Todo ello, mientras "los pronósticos apuntan a un episodio largo de calor", informa la Aemet. "Se prolongará, al menos, hasta el martes 12 de agosto".

Tormentas en Andalucía este jueves: estas son las zonas más afectadas

En términos generales, este jueves 7 de agosto amanece en Andalucía "con cielos poco nubosos y una nubosidad de evolución diurna". Eso sí, "sin descartar tormentas ocasionales en el centro y este de la comunidad, más probables en las sierras del interior y por la tarde, que pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y depósitos de barro". Se mantiene entonces una "ligera presencia de polvo en suspensión".

En este escenario, Granada capital muestra solo un 10% de probabilidades de lluvia, que se irán intensificando durante la siguiente jornada. En la mayoría de los casos, no se aguarda la llegada de grandes precipitaciones, pero sí una atmósfera tormentosa. Por su parte, el municipio de Trevélez, que se mantiene fuera de cualquier aviso, sí muestra una mayor probabilidad, del 65%. Las previsiones en Guadix, al este, apuntan a un 45% de probabilidades de lluvia, mientras que en Baza disminuyen al 20%. En cualquier caso, las máximas oscilan en la provincia granadina alrededor de los 39ºC.

El panorama en Jaén es todavía más seco, con escasas lluvias en la capital y algunas localidades como Alcalá la Real (10%); y temperaturas que, de nuevo, se sitúan en torno a los 39ºC. Por su parte, otras provincias de Andalucía se encuentran bajo avisos únicamente por calor que, en el caso de Córdoba, pueden llegar a los 41-42ºC.

Fin de semana de calor en Andalucía

Los avisos por tormenta en estas zonas desaparecen a las 20:59 horas de este mismo jueves y no hay nuevos avisos previstos para la jornada del viernes 8 de agosto. No obstante, no se descartan los posibles episodios tormentosos por la tarde. Además, se observarán vientos moderados de Levante en el litoral almeriense y las temperaturas máximas mostrarán un ligero descenso en la mitad occidental de la comunidad. Sevilla se situará entonces en los 37ºC y Huelva bajará hasta los 31ºC.

En cambio, Granada rozará los 40ºC y Córdoba, los 42ºC. Sea como sea, la Aemet mantendrá activos los avisos por calor en zonas de las provincias de Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada y Almería. Asimismo, conforme avance el fin de semana, se prevé un nuevo ascenso de las temperaturas.