El avispón oriental se expande por estas zonas de Andalucía: dónde hacen sus nidos, de qué se alimentan y qué hacer si te pican

Se aproxima el otoño y, con él, la época de mayor presión de una de las especies invasoras que trae de cabeza al campo andaluz. El avispón oriental (Vespa orientalis) es una especie originaria de Asia occidental y el norte de África avistada por primera vez en Andalucía en Algeciras en 2018. Los investigadores creen que la especie se introdujo en España a través de barcos y aviones comerciales o cargamentos procedentes de dichos países.

El Campo de Gibraltar, el sur de Sevilla, la serranía de Ronda o el valle del Guadalhorce son algunas de las zonas más afectadas con miles de nidos de esta plaga. En junio de este año se habían detectado "un número muy superior de reinas respecto a campañas anteriores", según explica el responsable de Apicultura de COAG Andalucía, Antonio Vázquez, en un comunicado. Pero ¿cuáles son los riesgos de la expansión del avispón asiático para la economía y la salud de las personas?

Se alimenta de miel y abejas hasta acabar con la colmena

El avispón oriental supone una amenaza para las abejas melíferas, a las que ataca para obtener alimento para sus larvas. Los meses de verano y otoño son los más críticos, pues es cuando las colmenas sufren una mayor presión. Los ejemplares de este depredador acceden por las piqueras y matan a las abejas con sus prominentes mandíbulas y no paran hasta acabar con la miel.

Esta plaga representa importantes pérdidas económicas para los apicultores, ya que no solo porducen mermas en la producción de miel, sino que ponen en jaque la propia supervivencia de miles de colmenas durante el invierno. "Si no superan los 30-32 grados los nimales mueren de frío y para evitar eso necesitan tener una población suficiente", explica Vázquez.

Por otro lado, los agricultores denuncian daños en los cultivos de frutas con alto contenido en azúcar como el mango, el higo o la uva, de los que también se alimenta esta especie invasora. Los enjambres suelen hacer nidos a ras de suelo en el campo y cerca de núcleos urbanos en paredes, árboles o contenedores. No obstante, se han avistado nidos en polígonos industriales o incluso en playas.

Los nidos acechan cada vez más a la población

La cercanía del avispón oriental a las zonas pobladas agrega un peligro adicional, ya que su picadura es venenosa y puede desencadenar cuadros alérgicos con síntomas como urticaria, dificultad respiratorio, fiebre, náuseas, mareos y anafilaxia. Esta es una especie territorial que puede atacar varias veces y en grupo cuando se siente amenazada o ve que su nido peligra. Solo las hembras tienen aguijón.

En caso de que un avispón oriental te pique, debes alejarte de la zona y mantener la calma para evitar que tu ritmo cardíaco se acelere y se expanda el veneno. Tan pronto como sea posible, retira el aguijón con unas pinzas, limpia la herida con agua y jabón y aplica frío. Según el nivel del dolor, podemos tomar usar antiinflamatorios, antihistamínicos o pomadas para rebajar la hinchazón, o bien acudir a Urgencias si los síntomas empeoran.

En este sentido, Málaga es la zona con mayor expansión del avispón oriental, debido a la predilección de este insecto por los entornos cálidos y densamente poblados. "El 112 deriva a los ayuntamientos y algunos ayuntamientos no dan respuesta al problema. La solución que dan las administraciones ante los avistamientos es que el ciudadano se gaste más de 300 euros en contratar a una empresa para eliminar el nido. Esta es la solución que dan después de 4 años de inacción ante esta plaga", denuncian desde COAG Andalucía.