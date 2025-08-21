Los beneficiarios de la renta mínima andaluza se reducen un 72% en cuatro años

La historia de Andalucía ha sido una historia asociada a la pobreza. Entre tres y cuatro niños de cada diez viven en condiciones de extrema pobreza. La creación de una renta mínima para las familias con menos recursos nació en Andalucía hace cerca de una década con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de unas personas que eran objeto de investigadores sociales de todo el mundo. La denominada Renta Mínima de Inserción Social Andaluza registró 33.721 beneficiarios en 2020. Esa cifra no ha dejado de descender hasta las 9.424 de 2023. Estos datos, recogidos en un informe del Consejo Económico y Social, suponen una reducción del 72% de los beneficiarios en cuatro años.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluye en el último sobre el Ingreso Mínimo Vital que los programas de rentas mínimas autonómicas "prácticamente han desaparecido" o muestran una "tendencia claramente decreciente" no solamente en Andalucía sino también en las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura, La Rioja, Baleares y Aragón.

La bajada del número de andaluces que percibe la renta mínima no está causada por la bonanza económica o la creación de empleo ni está relacionada con factores de orden metafísico. La razón es sencilla. El Gobierno central dio curso desde 2020 a una renta de carácter estatal, el llamado Ingreso Mínimo Vital, que en el caso de Andalucía es incompatible con la ayuda autonómica. Lo que ha sucedido es un trasvase. Los andaluces que sufren escasez de recursos, entre otros requisitos, acumulan cuatro años abandonando el sistema de prestación andaluz y sumándose al estatal. El pasado mes de julio había 737.640 andaluces que recibieron los 503 euros que supone de media el Ingreso Mínimo Vital.

La existencia de estas dos ayudas mínimas ha creado un solapamiento irresuelto en un número importante de comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, las personas que reciben el ingreso mínimo estatal pueden percibir la llamada ayuda complementaria autonómica, que es, según informa la Junta de Andalucía, una cantidad económica extraordinaria dirigida a las familias que, aun siendo perceptoras del Ingreso Mínimo Vital, no pueden hacer frente a las "necesidades de subsistencia a corto plazo".

Que la bajada del número de beneficiarios en Andalucía haya sido del 72%, un porcentaje sensiblemente mayor que en la media de las comunidades autónomas (34%), una bajada que se ha compensado con los receptores del Ingreso Mínimo Vital, lo interpreta la asociación Save The Children en un informe de 2024 por abarcar los criterios de la renta estatal "mayores segmentos de la población en situación de pobreza".

La renta mínima andaluza está dirigida en términos generales a personas de entre 25 y 64 años, aunque si hay menores a cargo la edad mínima de los receptores puede reducirse a los 16 años. Los beneficiarios en Andalucía han de ser unidades familiares cuyas personas tengan "vecindad administrativa en Andalucía" que incluya una antigüedad establecida, se encuentren en situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo, y cumplan otra serie de requisitos.