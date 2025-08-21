La calle más cara de España para comprar una vivienda está en Andalucía

Las zonas de la Costa del Sol, Mallorca y Barcelona concentran las calles más caras para adquirir una vivienda en España, según un estudio publicado por el portal inmobiliario idealista.

En primer lugar, figura la urbanización Coto Zagaleta, en el municipio malagueño de Benahavís, con un precio medio de 12.366.846 euros por inmueble. Le sigue la Avenida Supermaresme, en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), donde las viviendas alcanzan de media los 9.063.833 euros. El tercer puesto lo ocupa el Camí des Salinar, en Andratx (Mallorca), con 8.909.375 euros.

El cuarto lugar corresponde a la calle Binicaubell, en Palma, con una media de 8.848.571 euros, mientras que en quinto aparece la Carretera A-397, también en Benahavís, con 8.592.000 euros.

Ranking de calles exclusivas

En la sexta posición destaca la calle Vivaldi, en Marbella, con un precio medio de 7.681.750 euros. Muy cerca se sitúa la calle Albinoni, igualmente en Marbella, con 7.615.480 euros. En octavo lugar, el Carrer Congre de Andratx alcanza los 7.106.071 euros de media.

La calle Wagner, con un precio medio de 7.033.733 euros, se ubica en la novena posición. Completa el listado la urbanización Cascada de Camoján, también en Marbella, donde las propiedades rondan los 6.870.131 euros.

Otras comunidades con precios millonarios

El informe de idealista también identifica calles con precios medios superiores al millón de euros en otras seis comunidades autónomas:

Canarias : 6.471.111 euros

: 6.471.111 euros Comunidad de Madrid : 5.458.278 euros

: 5.458.278 euros Comunidad Valenciana : 4.960.000 euros

: 4.960.000 euros Galicia : 1.742.786 euros

: 1.742.786 euros Euskadi : 1.661.214 euros

: 1.661.214 euros Cantabria: 1.013.894 euros

Las regiones más asequibles

En el otro extremo, Navarra registra la calle más económica del país, con un precio medio de 302.665 euros. Le siguen Castilla-La Mancha (513.500 euros) y Asturias (527.898 euros).