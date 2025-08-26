Una ciudad andaluza "como Sevilla, pero sin tiendas de souvenirs" es una de las más amables con los turistas, según The Times

Más de 94 millones de turistas extranjeros visitaron España en 2024, marcando un nuevo récord histórico. Las previsiones para este año apuntan a la continuidad de esta tendencia y colocan a Andalucía como una de las comunidades más visitadas por los foráneos. No obstante, tanto en la región como en el resto del país se da la paradoja de que, mientras las grandes capitales y zonas costeras protestan por la turistificación que apuntala los problemas de la vivienda, otras zonas están ávidas de recibir más turismo.

La publicación británica de The Times ha publicado una lista de los siete destinos españoles más tolerantes con el turismo, según su colaborador Paul Richardson. En ella se erigen alternativas a las ciudades más masificadas como capitales de provincia o una isla canaria. En el caso de Andalucía, se recomienda visitar una ciudad poco convencional frente a otras opciones como la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada o la Costa del Sol. ¿Quiéres saber de cuál se trata?

La catedral o los baños árabes, principales bazas turísticas de Jaén

En concreto, Jaén ocupa el segundo lugar en esta lista particular, a la que presenta como una ciudad "con baja presencia turística con la que los sevillanos estresados solo pueden soñar". Una de las bellezas de esta capital es su catedral renacentista, obra del arquitecto local Andrés Vandelvira, con su inconfundible fachada de dos torres.

The Times destaca asimismo los baños árabes en los sótanos del Palacio de Villardompardo. Construidos en el siglo IX, este vestigio de la época andalusí fue restaurado en la década de los 70 y forma parte en la actualidad de uno de los centros culturales de referencia en la ciudad junto al Museo de Artes y Csotumbres Populares de Jaén y el Museo Internacional de Arte Naïf Manuel Morán.

Familias en los Baños Árabes de Jaén.

Richardson, quien ha vivido en España durante 35 años, insiste en la idea de que el casco antiguo de Jaén es como "una Sevilla sin tiendas de recuerdos". El paseo por su laberinto de callejones encalados, iglesias y conventos se puede completar con una visita a las tabernas en las que degustar las tapas típicas como el panaceite o las migas jaeneras. ¡Para sentirte como un lugareño más!

Finalmente, el diario británico recomienda cenar en el restaurante Bagá, que con 45 metros cuadrados, se trata del espacio gastronómico más pequeño de Europa galardonado por la Guía Michelin. Su menú degustación incluye platos como las quisquillas de Motril o la anguila ahumada con pera.

Otros lugares que debes visitar en Jaén

Íberos, cartagineses y romanos dejaron su huella en Jaén durante la edad antigua. Siglos después, convivieron en la ciudad las culturas cristiana, judía y musulmana, lo que ha dejado un rico legado histórico. Estos son otros de los lugares que no te puedes perder si visitas Jaén: