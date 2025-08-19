Casi 300 pisos turísticos registrados incumplen la regulación municipal en Sevilla

Casi 300 pisos turísticos incumplen los requisitos establecidos por el Ayuntamiento para la inscripción de este tipo de viviendas. Están en las zonas declaradas como saturadas por la regulación municipal aprobada el pasado mes de octubre, centro y Triana, según ha podido consultar este periódico en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía. Según estos datos, desde el 29 de octubre de 2024 el crecimiento total de las viviendas ha sido del 70,8%, el 21,4% de ellas en zonas declaradas como saturadas de pisos turísticos y donde el crecimiento debió de ser cero o negativo. De hecho, aún quedan por eliminar del registro 162 viviendas de las famosas 715 que aparecen en el registro de la Junta de Andalucía y que fueron identificadas como ilegales por el Ayuntamiento de Sevilla tras la regulación del pasado 29 de octubre.

Hasta marzo, las viviendas de uso turístico de Sevilla canceladas por la Junta de Andalucía representaban el 4,7% de los pisos inscritos en el registro. De las 715 viviendas de uso turístico para las que solicitó la baja en el RETA el Ayuntamiento de Sevilla hace un año, se han eliminado 553 y quedan aún 162. A estas se suman las 121 registradas desde que entró en vigor la regulación municipal que, en teoría, impedía la creación de nuevas viviendas con fines turísticos.

El mantra repetido desde el gobierno municipal de que en el centro y Triana "no cabe un piso turístico más" no parece ser tan categórico cuando entra en el juego la categoría de apartamentos turísticos, una modalidad que depende del decreto de la Junta de Andalucía, pero tampoco se ha cumplido del todo en la modalidad de los pisos. De los 121 pisos turísticos de Sevilla registrados en el RTA, 104 fueron en el Casco Antiguo y 17 en Triana. Según los datos del Registro de la Junta de Andalucía, desde el pasado mes de abril se han inscrito 26 nuevas viviendas de uso turístico y dos en Triana, 16 de ellas en los últimos tres meses. Por barrios, los datos arrojan un crecimiento de pisos turísticos hacia el norte del Casco Antiguo (zona de la calle Feria y barrio de San Gil-San Luis) frente al retroceso de inscripciones de viviendas de Santa Cruz o la zona de la Encarnación o la Alfalfa.

A fecha de hoy hay inscritos 9.867 pisos turísticos en el Registro de Turismo de la Junta de Andalucía.

Tanto el Casco Antiguo como Triana fueron declaradas zonas saturadas para los pisos turísticos, incluso desde la Consejería de Turismo se anunció un sistema de control para Sevilla y Málaga, de tal forma que, quien pretenda inscribir una VUT (vivienda de uso turístico) en zona limitada al introducir su referencia catastral, le saldrá automáticamente un aviso. Algo que parece que no ha impedido la inscripción en los últimos dos meses de pisos en Santa Catalina, Santa Cruz o la Alfalfa. “La vivienda que usted va a inscribir se encuentra en una zona declarada saturada por el Ayuntamiento competente, por lo que si decide seguir adelante con el trámite de inscripción, se le advierte de la posible exigencia de responsabilidades administrativas, así como que de forma inmediata se iniciará el procedimiento para la cancelación de la inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía”, el texto que aparece no causa mucho efecto.

Una situación que Málaga ha solucionado con una moratoria de tres años para la vivienda turística. Según explicó el alcalde, José Luis Sanz, esta solución no es posible en Sevilla porque en el anterior mandato, el PSOE realizó una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sin contemplar esa moratoria.

Aunque en estas declaraciones a Canal Sur, repitió que en Sevilla “no cabe una vivienda turística más”, desde el grupo municipal socialista, el concejal Francisco Páez ha recordado que el ejemplo de Málaga, gobernada también por el Partido Popular, “demuestra que la medida es perfectamente posible al amparo del Decreto-ley autonómico aprobado por la Junta de Andalucía, que faculta a los ayuntamientos a suspender nuevas autorizaciones durante un periodo de hasta tres años mientras se tramitan innovaciones en el planeamiento urbanístico”.

Insiste Páez en que el Gobierno municipal puede tramitar una innovación en el Plan General de Ordenación Urbanística. “Técnicamente es factible, Sanz o bien desconoce el derecho administrativo y la normativa urbanística o una vez más miente a los sevillanos, no sabemos cuál de las opciones es más grave”.

La propuesta socialista

Es más, desde el PSOE plantean como alternativa a la moratoria bajar el cupo del 10% actual al 1% . Es decir, si con la actual regulación los pisos turísticos no pueden sobrepasar el 10% de los de carácter residencial en cada uno de los distritos, con esta propuesta, esta cantidad no podría ser mayor del 1% del parque de viviendas en la ciudad.

Desde el grupo municipal socialista recuerdan que aún “permanecen muchas viviendas en el registro sin dar de baja, lo que demuestra que ni siquiera se está cumpliendo con rigor la regulación vigente”.

En concreto, de las viviendas ilegales detectadas por el Ayuntamiento según su nueva normativa, a primeros de agosto seguían pendientes de baja 162. "Pero lo más grave es que siguen dándose de alta viviendas que no cumplen con los requisitos establecidos. De hecho, desde octubre de 2024 el 21,4% de las viviendas turísticas registradas están en zonas saturadas del Casco Antiguo y Triana”.

El PSOE recuerda que ya se ha cumplido el año de la entrada en vigor de la normativa municipal y exige al Gobierno de Sanz conocer los estudios que maneja para comprobar que en determinados barrios de la ciudad no se haya superado el cupo de viviendas turísticas fijado. Al límite estaban en junio de 2024 San Julián, el Museo y San Bernardo. “El control de las zonas saturadas y la depuración del registro son claves para que la normativa sea efectiva y todo apunta a que es un nuevo fracaso del PP”, apuntó Páez.