El cordobés más viral de la Feria le cuenta a Toñi Moreno su experiencia "¡Delante de Dios!"

La Feria de Córdoba está siendo memorable aunque uno de los protagonistas de estos días ha sido Manuel, un usuario que fue acompañado por varios miembros de su familia al recinto ferial y al que convencieron de subirse a una de las atracciones que había para todos los públicos. La cuestión es que Manuel tiene vértigo a las alturas y en la montaña rusa pasó un mal rato, aunque lo cierto es que uno de sus familiares grabó en vídeo la reacción de este joven y lo subió a redes sociales, el impacto ha sido tremendo.

Tras dos días en los que el vídeo de Manuel ha llegado a todo el mundo, el programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur ha conseguido dar con el protagonista del vídeo y preguntarle ¿qué tal fue su experiencia en los cacharritos? a lo que el joven a respondido que vivió uno de los momentos más indescriptibles de su vida. "Desde hace unos días estamos en una nube porque se ha hecho muy viral el vídeo y lo cierto es que yo no me montaba en una atracción de la feria desde que era un crío". "Me obligaron a montarme y cuando me di cuenta ya no había vuelta atrás, sentía que estaba tan alto que podía tocar la luna con la palma de las manos".

El vídeo que tan famoso se ha hecho en redes sociales no tiene desperdicio ninguno y se puede ver como este joven cordobés lo pasa realmente mal cuando la atracción no para de subir, bajar y dar vueltas. Los tres acompañantes que estaban con él no puede reprimir las risas ante la reacción tan desmedida de Manuel y los comentarios que hace según va avanzando el recorrido el Ratón Vacilón.

La expresión que más repite el protagonista absoluto del vídeo es "Delante de Dios" , aunque también se puede ver y escuchar con perfecta nitidez como afirma salirse de la atracción "Que me salgo, que me salgo", pero nada de esto era cierto, tan sólo su percepción de la realidad de ese momento tan tenso para él pero tan divertido para el resto de los componentes de ese vagón. "¡No le deis vueltas, no le deis al botón!", exclama mientras pide que tengan compasión de él.

😱 Manuel ‘Delante De Dios’, el cordobés más buscado del momento Su vídeo subido a una atracción, contra su voluntad en la Feria de Córdoba, ha causado furor en las redes 🎙️@MariloCarvajal @tmorenomorales #hed23may pic.twitter.com/jCgZRGtfLj — Hoy En Día Canal Sur TV (@HoyEnDiaCSTV) May 23, 2024

Como la atracción no paraba, la retahíla del joven seguía y afirmaba que "¡Las manos no me responden!". "¡Delante de Dios, que se me ha bajado la tensión!", añadía entre lamentos. Aunque fuese una auténtica odisea para él subirse a ese Ratón Vacilón lo cierto es que todo ha quedado en un buen recuerdo y solo terminó con "la boca seca".