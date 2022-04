La depresión del Covid en Andalucía según Google

La depresión es una enfermedad mental que se dispara en momentos de excepción. La pandemia, sobre todo en sus prolegómenos, fue uno de esos momentos. Un estudio ha analizado las búsquedas efectuadas mediante herramientas de Internet a lo largo de las 52 semanas del primer año de la pandemia, periodo que recorrió la primera y la segunda ola, y ha revelado que los niveles de depresión se incrementaron progresivamente a lo largo de 2020. Así fue en general en España, aunque los andaluces, según un estudio, se mostraron menos interesados en los trastornos psíquicos que los madrileños y los catalanes.

Es una de las conclusiones del artículo Análisis de la ansiedad y la depresión durante la pandemia del Covid-19 mediante Google Trends, una investigación de la que es coautor Fernando Gordillo León, investigador adscrito al departamento de Psicología de la Universidad Camilo José Cela, y cuyo objetivo se centra en el análisis de los niveles de depresión en España durante 2020, periodo que acabó abarcando la primera y la segunda ola de la pandemia. El análisis ha sido efectuado mediante el empleo de la herramienta de búsqueda de Google. El objeto del estudio han sido las costumbres internáuticas de los ciudadanos de Andalucía, Cataluña y Madrid.

El artículo muestra en sus resultados "diferencias significativas" entre las tres regiones. Así sucede con el término depresión, que acumuló un menor número de búsquedas en Madrid que en Andalucía y Cataluña. Pero no era porque no los capitalinos no estuvieran interesados en su salud mental. Sencillamente era porque había más urgente preocupaciones.

Entre la enfermedad y la incertidumbre

Entre los motivos, recuerda el estudio, cabe mencionar que en Madrid se produjo la mayor incidencia de contagios y muertes de toda España en los primeros instantes de la pandemia. El estado de urgencia que padeció la población madrileña en los comienzos de la primera gran peste del siglo XXI, una emergencia que resultó más prolongada que en las otras comunidades autónomas, pudo motivar esa diferencia, señalan los investigadores. Los internautas madrileños estuvieron entonces sometidos sencillamente a situaciones de vida o muerte.

Los resultados de la investigación, en efecto, registraron disparidades sustantivas en los hábitos de búsqueda por Google del término depresión. Los datos son ilustrativos. Después de la primera ola, justo en los primeros días del confinamiento estricto al que obligó el primer estado de alarma –allá por marzo de 2020–, tanto los andaluces como los catalanes se mostraron más concernidos por las secuelas mentales de la pandemia que por la enfermedad en sí misma; por la muerte, el luto y el dolor, fatalidades que se cebaron con Madrid durante aquellos días de la primera ola. Mientras los madrileños se rompían los dedos tecleando en Google Covid-19, el resto de España se fue sumiendo en la incerteza. De ahí a la enfermedad mental sólo quedaba un paso.

"En Cataluña y, sobre todo en Andalucía, los valores registrados muestran que los procesos atencionales no se centraron tanto tiempo en el estímulo potencialmente peligroso –la muerte–, sino en las consecuencias sobre la vida de las personas", señala el artículo, cuya explicación prosigue con la probabilidad de que, por tal causa, "mostraran más interés en recabar información" sobre términos como la depresión.

Los autores del artículo, publicado en Ansiedad y Estrés en octubre de 2021, avisan de que Google "no permite establecer la prevalencia de un trastorno psiquiátrico", pero "refleja con claridad" la preocupación de la población. La meteorología sea quizá la que esté haciendo temblar hoy a Google.