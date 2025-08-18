Detenido un hombre por prender fuego una iglesia de Albuñol: "Es un atentado contra las creencias de los españoles"

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años tras provocar graves daños en la Iglesia Santiago Apóstol de El Pozuelo, una pedanía perteneciente al municipio granadino de Albuñol. El incidente, que ha conmocionado a la localidad, se produjo cuando el detenido, de origen magrebí, accedió violentamente al templo, destrozó numerosas imágenes religiosas y finalmente provocó un incendio en el interior del recinto sagrado.

Según fuentes cercanas a la investigación, los hechos ocurrieron cuando el sospechoso rompió con un martillo la vidriera de la puerta principal para acceder al interior del templo. Una vez dentro, comenzó una oleada de destrucción contra las imágenes y símbolos religiosos, culminando su ataque al prender fuego a diversos enseres con un mechero. Varios vecinos alertaron a las autoridades al percatarse del incidente, que se inició aproximadamente a las 14:00 horas.

La rápida intervención de los residentes locales fue crucial para limitar los daños. Según ha relatado uno de los testigos presenciales: "Hemos echado cojones y nos hemos metido con las mangueras para que no queme nuestra iglesia. Y hemos ayudado a la Guardia Civil cuando ha llegado para sacarlo". Este acto de valentía vecinal posiblemente evitó que el fuego se propagara y causara daños irreparables en el edificio histórico.

Rápida respuesta de los servicios de emergencia

Tras recibir el aviso, los Bomberos de Motril se desplazaron inmediatamente al lugar para sofocar las llamas y ventilar las instalaciones, que han quedado considerablemente afectadas por el humo y el fuego. Paralelamente, efectivos de la Guardia Civil procedieron a la detención del presunto autor de los hechos, quien podría enfrentarse a cargos por un delito contra los sentimientos religiosos con el agravante de profanación.

La investigación ha pasado a manos de la Policía Judicial, que deberá esclarecer todos los pormenores del suceso. Según han apuntado fuentes cercanas al caso, el detenido es un recién llegado a la pedanía y podría presentar problemas de salud mental, circunstancia que será evaluada durante el proceso judicial.

María José Sánchez, alcaldesa de Albuñol, ha expresado su gratitud hacia los vecinos por su rápida actuación, así como a los Bomberos de Motril y a la Guardia Civil por su eficaz intervención. La regidora ha hecho un llamamiento a la calma y ha rechazado cualquier intento de utilizar este lamentable incidente para generar división entre los habitantes del municipio.

Reacciones institucionales ante el ataque

"Albuñol es un municipio diverso, solidario y acogedor, donde la convivencia y el respeto son pilares fundamentales que no hay que poner en riesgo. No se puede criminalizar a todo un colectivo por la acción de una persona", ha declarado la alcaldesa, quien ha ofrecido la colaboración del consistorio para que el templo recupere la normalidad lo antes posible.

El Arzobispado de Granada ha emitido un comunicado en el que "lamenta profundamente y condena firmemente" el incendio provocado. La institución religiosa ha destacado que el ataque ha causado no solo daños materiales significativos sino que también ha "atentado gravemente a lo más sagrado del culto cristiano y de los sentimientos religiosos de la mayoría de sus habitantes".

Desde la institución eclesiástica han agradecido la labor de quienes intentaron minimizar los daños, así como el trabajo de la Guardia Civil y los Bomberos. Además, han pedido a los fieles que oren por la concordia y la paz, a la vez que solicitan a las autoridades competentes que impartan justicia y esclarezcan completamente los hechos.

Condena unánime desde diversas comunidades

La Unión de Comunidades Islámicas de Andalucía (UCIDAN) también ha expresado su firme condena ante los hechos, subrayando que "este acto delictivo es totalmente contrario a los valores humanos e islámicos, así como a los principios de respeto mutuo entre religiones". La organización ha insistido en que se trata de un hecho aislado que no representa en absoluto a la comunidad musulmana andaluza.

UCIDAN ha instado a las autoridades a aplicar las medidas legales correspondientes contra el autor y a continuar promoviendo iniciativas de diálogo y respeto para garantizar la cohesión social. Asimismo, han manifestado su "plena solidaridad con la comunidad católica local" y han reiterado su disposición a colaborar en todo lo que refuerce la paz social.

Por su parte, representantes de Vox han considerado estos hechos como "una nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España", defendiendo que quienes vengan al país deben hacerlo de forma legal y adaptarse a la cultura local, sin imponer creencias o prácticas incompatibles con las tradiciones españolas.

Impacto en la comunidad religiosa de Albuñol

Este ataque ha causado una profunda conmoción en la localidad granadina, especialmente entre los feligreses que consideran la Iglesia de Santiago Apóstol como un símbolo espiritual de gran valor. El templo, que forma parte del patrimonio histórico y cultural de la zona, ha sufrido daños cuya evaluación completa está aún pendiente.

El Ayuntamiento de Albuñol ya ha manifestado su compromiso para colaborar en la restauración de los elementos dañados, con el objetivo de que la iglesia pueda recuperar su esplendor original lo más rápidamente posible. Vecinos de la pedanía también han expresado su voluntad de participar en las tareas de limpieza y recuperación.

Las autoridades locales han anunciado que estudiarán medidas adicionales de seguridad para proteger los edificios religiosos y culturales de la zona, con el fin de prevenir que incidentes similares puedan repetirse en el futuro.

Santiago Apóstol: significado religioso y cultural

La Iglesia de Santiago Apóstol no es solo un lugar de culto para los católicos de El Pozuelo, sino también un importante elemento del patrimonio cultural e histórico de la región. Dedicada a Santiago el Mayor, uno de los doce apóstoles de Jesús y patrón de España, estos templos suelen albergar valiosas obras de arte religioso y elementos arquitectónicos de interés histórico.

El ataque contra este tipo de recintos sagrados representa no solo una agresión contra los sentimientos religiosos, sino también contra el patrimonio cultural común, lo que explica la unanimidad en la condena del acto vandálico por parte de diferentes sectores de la sociedad, independientemente de sus creencias.

¿Qué consecuencias legales afronta el autor del ataque?

El detenido podría enfrentarse a graves cargos por un delito contra los sentimientos religiosos, tipificado en el artículo 524 del Código Penal español, que castiga a quien "en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados".

Además, se le podrían imputar delitos de daños, incendio y allanamiento de morada (aplicable a edificios religiosos). La posible existencia de problemas de salud mental podría considerarse como atenuante en el proceso judicial, aunque esto deberá ser determinado por los peritos correspondientes tras una evaluación exhaustiva.

¿Cómo se gestiona la convivencia intercultural en zonas rurales?

Este incidente pone de relieve los retos de la integración y la convivencia intercultural en entornos rurales, donde la llegada de personas de diferentes orígenes y culturas puede generar tensiones si no se gestionan adecuadamente los procesos de integración.

Expertos en mediación intercultural señalan la importancia de desarrollar programas específicos que promuevan el conocimiento mutuo entre diferentes comunidades, especialmente en zonas rurales donde los recursos para la integración suelen ser más limitados que en las grandes ciudades, que cuentan con mayor experiencia en la gestión de la diversidad cultural y religiosa.

Denuncia de VOX

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Ricardo López, ha denunciado y condenado este lunes el "ataque" que se ha registrado en la iglesia de Santiago Apóstol de El Pozuelo, pedanía de Albuñol (Granada), que ha considerado como un "atentado contra las creencias más profundas de los españoles". El representante de Vox se ha pronunciado así en una atención a medios durante una visita a la citada pedanía granadina para "denunciar y condenar" dicho incendio que ha dejado "varios heridos y ha provocado importantes daños materiales", según han remarcado desde esta formación, desde donde han subrayado que como presunto autor de este suceso se ha detenido a "un magrebí".

Ricardo López ha sostenido que lo sucedido no es "ni singular ni una cuestión anecdótica", así como ha aseverado que "se ha atentado contra las creencias más profundas de los españoles". El también parlamentario de Vox por Granada ha afirmado que con este tipo de atentados "se atacan nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra forma de ser y los sentimientos de fe más profundos de la gente de este pueblo y de la nación española".

Al hilo, el portavoz adjunto de Vox ha enumerado ataques perpetrados en Europa como, por ejemplo, el atentado contra la publicación Charlie Hebdo, "en el que mataron a unos cómicos que hacían caricaturas de Mahoma", así como en la sala Bataclan en París, en Bruselas o en Alemania, "donde en la época de Adviento se atropella a un montón de personas llevándolas a la muerte". Además, Ricardo López ha aludido a los ataques producidos en Londres o en España, donde "murieron 193 personas por bombas en el atentado del 11-M" de 2004, así como al más reciente "atentado" en Algeciras (Cádiz) "donde se mata al sacristán y se atenta gravemente contra la vida de un sacerdote".

El parlamentario ha avisado de que desde Vox "no vamos a cesar en nuestra denuncia", y ha advertido de "la progresiva islamización que se está produciendo en Europa y en España", ya que hechos como este suponen, a su juicio, "una nueva agresión a los valores y a las tradiciones de España por parte de extranjeros que quieren imponer sus creencias con violencia ante la mirada cómplice del bipartidismo del PP y el PSOE".

En esa línea, López ha afirmado que el bipartidismo "es el culpable por la inmigración ilegal y masiva que está sufriendo España", así como "responsables de degradar pequeñas localidades, nuestros barrios", y de estar "poniendo en riesgo la seguridad de las familias".

El portavoz adjunto ha reivindicado que Vox defiende que "todo aquel que venga a España debe de hacerlo de forma legal y para adaptarse a nuestra cultura", así como que "aquellos que entren en nuestro país de forma ilegal deben ser deportados, al igual que los que se dediquen a delinquir". Por último, López ha agradecido "la rápida actuación de la Guardia Civil, los bomberos y los vecinos que colaboraron en la extinción del fuego y en la defensa del templo", y ha concluido subrayando que desde Vox han querido este lunes acudir a El Pozuelo "a acompañar y a apoyar a los vecinos", así como ha incidido en advertir de que desde Vox "no vamos a cesar en nuestras denuncias".