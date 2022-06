Carmen Máximo: "Nos han vetado nuestros compañeros en los debates, les dije que se habían pegado un tiro en el pie"

Carmen Máximo no es nueva en la política de base. Ya había participado antes en mitines, pegas de carteles y otros acto de campaña; pero estar como cabeza de lista de Adelante Andalucía por Málaga es mucho más cansado de lo que esta profesora e ingeniera pensaba cuando inició el camino. Y aún queda el sprint final.

-Empezó la campaña reuniéndose con Ruedas Redondas, algo atípico.

-Sí, queríamos conocer sus reivindicaciones. Primero debería haber un billete único que te permita moverte por toda la provincia, pero además nos dijo que estas estaciones deberían estar unidas por bicicletas.

-En este sentido, tampoco hay un bono de metro joven único.

-No, y además es caro. Hay que dar soluciones, también en el PTA: las colas que se forman ahí todas las mañanas se podrían solucionar con el tren de cercanías, no con el metro como se ha planteado. Hay que mirar por lo que necesitan los malagueños de a pie.

-Se le achaca a la izquierda que últimamente se ha olvidado de los barrios y está en batallas ideológicas.

-Estoy totalmente de acuerdo. Hoy he leído un artículo sobre Mélenchon (líder de la izquierda francesa) que se titulaba “Mélenchon nos escucha”. Es así, si no escuchas a la gente de los barrios, ¿cómo les vas a dar un servicio desde el Parlamento? Trabajar en los barrios es fundamental para crear un tejido social que permita aspirar a una revolución real, no a pequeños cambios. Nosotros no sólo creemos que se puede, sino que se debe. La izquierda si está solamente en las instituciones y se olvida de la calle, llega la desafección.

-De ahí el voto a Vox en barrios que típicamente eran de izquierdas.

-Yo eso lo he visto en la FP de adultos en el centro en el que doy clase. Uno de los alumnos decía que votaba a Vox como una manera de ser antistablishment. Están calando sus mensajes populistas, pero yo creo que tienen poco recorrido.

-Volviendo a Mélenchon, se le recriminó que si se hubiesen unido las izquierdas hubiesen dejado a Le Pen fuera de la segunda vuelta, ¿no hemos aprendido nada?

-Yo soy marxista y nosotros defendemos la unidad a muerte. Yo quiero la izquierda saque el máximo resultado. Nosotros hemos tendido la mano siempre, pero había dos diferencias fundamentales que se podían haber salvado. La primera era poner la voz de Andalucía donde le corresponde, que ya estaba en el anterior acuerdo y se podía haber salvado porque ya se acordó. Lo segundo es que nosotros jamás vamos a gobernar a día de hoy con el PSOE por dos motivos: uno, ya tuvimos una experiencia, IU gobernó con el PSOE y despidió a 4.502 interinos de la escuela pública; dos, el propio Pedro Sánchez dijo que iba a derogar la Reforma Laboral y no han tocado los aspectos más lesivos. O se gobierna para la gente normal y corriente o se gobierna para los grandes intereses.

-Adelante Andalucía apoyaría puntualmente a un gobierno del PSOE, sin entrar en coalición.

-Nosotros vamos a apoyaríamos a un gobierno de izquierda, pero pasaríamos a la oposición. Votaríamos a favor de las propuestas progresistas y estaríamos en contra de las regresivas.

-Descartamos el gobierno Frankenstein del que hablan en el PP...

-Sí, si dan los números para un gobierno de izquierdas lo vamos a apoyar; pero nunca nos abstendremos para que gobierne el PP de Moreno Bonilla.

-Usted es profesora, Juanma Moreno saca mucho pecho por la gestión de la Educación.

-Es un mentiroso. No es un modelo público, es público-privado. La Formación Profesional es el nuevo nicho de negocio de la concertada. Los alumnos se quedan sin plaza en la pública para lo que quieren hacer y nosotros estamos rodeados de institutos concertados. Lo que yo digo es: dinero público para escuelas públicas, no puedes reducir las plazas públicas para que los jóvenes se metan en la privada.

-Antes de que se anunciasen las listas parecía que Teresa Rodríguez podía repetir y ser la número 1 por Málaga, ¿le ha pillado de sorpresa acabar encabezando a usted?

-La elaboración de las listas ha sido un proceso largo y votado en asamblea. En todos los sitios ha habido ‘meneo’ porque la política es conflicto. Pero Teresa es de Cádiz y pensamos que para después seguir construyendo tenía que ser gente de aquí de Málaga.

-Al final ella sí ha estado en los debates.

-Ella sí, pero el resto de cabezas de lista por las provincias no hemos podido estar. ¿Cómo llamas a eso? Porque tiene un nombre y es que nos han vetado. Nos han vetado nuestros compañeros, yo no lo hubiera hecho nunca. Les dije que se habían pegado un tiro en el pie, eso no construye, destruye. Que lo haga Vox lo entiendo, pero que lo haga un partido de izquierdas.

-¿Se pueden hacer pactos con partidos que te vetan?

-(Duda) Es que ese es el problema. El problema es que si no han aceptado no gobernar con el PSOE es porque quieren ser muleta del PSOE, punto. La principal es esa. Que no me vendan la moto. Podríamos pactar, pero lo haríamos de tal manera que no se pudieran dar ninguna de esas circunstancias.