El PP nacional respalda el modelo de Moreno y apuesta por una política “de mayorías y centrada”

La política de moderación del presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que le ha llevado al reto inalcanzable de la mayoría absoluta del PP en Andalucía, ha recibido este martes el respaldo del Partido Popular nacional. El modelo andaluz se impone, y así lo ha transmitido ante la junta directiva nacional el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha apostado por un partido que sea una alternativa “de mayorías y centrada” y con una política que “piensa más en las personas que en las ideologías”.

El magnífico resultado electoral andaluz está consolidando el viraje al centro que representa Feijóo, cargado ahora de razones frente a quienes defienden otras posiciones en el partido. Ante una junta directiva nacional festiva, convocada para celebrar la victoria en el sur, el líder popular ha defendido la necesidad de que la política española “vuelva a la centralidad, unión y construcción de proyectos amplios” y pase página de “la división y el radicalismo”. Una nueva política “que representa Juanma -Moreno-”.

El presidente del PP andaluz ya había hecho el día anterior bandera del centro como camino a seguir para su partido, augurando una vuelta al bipartidismo. Serenidad, ponderación, un modelo transversal que abarque a una minoría ha sido su discurso en las últimas semanas. A las puertas de la junta directiva, distintos dirigentes han respaldado esa postura avalada por 58 diputados con una palabra convertida en mantra durante la campaña andaluza y parece que también tras ella: moderación. Esa idea fuerza del PP centrado es en la que ha insistido Feijóo desde el atril, al que ha llegado acompañado por Moreno tras un paseíllo de aplausos, abrazos y coros de "presidente, presidente".

“La política española necesita una mayor centralidad y credibilidad para mejorar el día a día en la política interior y devolver el prestigio internacional a España”, ha instado. “Necesitamos proyectos que respeten y valoren mejor nuestras instituciones y eso no se consigue con el populismo, el insulto y la ruptura, sino con serenidad, sensatez y sosiego”. Para Feijóo el resultado del domingo es “el triunfo de la política útil”, la que “une a la población en torno a objetivos comunes y desoye polémicas estériles”. Una forma de actuar que “bebe de la mejor política española, la de la Transición, de la que cualquier español debería sentirse orgulloso”. Y que no es vieja política, advierte el presidente del PP, sino que “la vieja política es ahora el populismo, los políticos que no dicen nada, solo insultan y confrontan. Esos son los que pierden las elecciones y están en declive”, ha alentado el popular. “España está pasando página de la frivolidad, la división, el radicalismo y las minorías” y dando espacio a un español moderado que “que se sentía en minoría y ya no lo está”. Enfrente tenía al presidente de castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que gobierna con Vox, e Isabel Díaz Ayuso, que tiene a este partido como socio necesario en la asamblea de Madrid y que es adalid de una política de confrontación muy alejada de ese modelo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha negado esta mañana que exista un choque de estilos con Moreno. Ayuso ha sostenido que durante toda la campaña electoral el presidente Moreno y ella han coincidido en que defienden "el mismo modelo económico" y no han tenido "ni un solo enfrentamiento", sino "todo lo contrario". Y Moreno ha alabado la gestión de Ayuso al frente de la comunidad con mayor empuje económico. Pero las diferencias son innegables.

La victoria aplastante del PP en Andalucía es vista y remarcada desde el partido como un primer paso para lograr otra en las generales de 2023. La comunidad autónoma más poblada y granero tradicional de votos del PSOE se ha teñido de azul hasta en sus rincones más socialistas, como la provincia de Sevilla, la única del país en la que en todas las convocatorias electorales habían ganado los socialistas, como se ha encargado de recordar Juanma Moreno. Con ese hito en la mano, los populares pasan a clave nacional: “Andalucía necesita un gobierno en España que piense en los españoles del sur, que trate por igual a los 47 millones de ciudadanos”, ha reclamado el líder andaluz. “Hay un camino, amplio, seguro y directo. Creo que vamos por el buen camino. Vamos bien. Pero no nos confiemos. Hay obstáculos, pero ahí cuentas con el mejor equipo”, ha instado a Núñez Feijóo. “Aceptamos el reto”, le ha contestado este.

Moreno ha aprovechado su intervención para agradecer al Feijóo que supiera “interpretar Andalucía” y ha asegurado que “este éxito que hemos tenido en términos electorales es tuyo, de la dirección nacional y de todo el PP y todos los ciudadanos que quieren un cambio en España”. Tampoco ha olvidado a quienes antes que él labraron el camino, como Javier Arenas, Juan Ignacio Zoido o Teófila Martínez.

“Yo asumo con más responsabilidad que euforia los resultados que hemos tenido. Le tengo un máximo respeto a mis adversarios políticos y a las familias y ciudadanos de Andalucía. Por eso asumo la enorme responsabilidad de gobernar la comunidad más poblada de España desde la moderación, el equilibrio y gobernando para todos los andaluces, me hayan votado o no. Hemos sabido entender a Andalucía y eso es fundamental para gobernar”, ha destacado ante sus compañeros. Y para ello, “no podemos perder permeabilidad, humildad, la base en la que se sustenta este proyecto político, que es un proyecto popular, del pueblo. Eso es el PP, somos el partido del pueblo”, ha apostillado.