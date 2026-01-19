¿Quién se encarga de investigar el accidente ferroviario de Adamuz? Este es el organismo independiente que esclarecerá las causas

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado en una comparecencia de prensa que el accidente ferroviario que ha dejado al menos 39 fallecidos y más de un centenar de heridos en Adamuz (Córdoba) es "tremendamente extraño". El descarrilamiento del Iryo 6189 Málaga-Madrid se produjo en una recta de una vía renovada el pasado mes de mayo tras una inversión de 700 millones de euros. Además, se trata de un modelo nuevo con menos de cuatro años de antigüedad y que había superado la revisión tan solo cuatro días antes del trágico suceso. Pero ¿quién y cómo investiga lo que ha ocurrido?

En España, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) es el órgano encargado de determinar las causas de los accidentes ferroviarios graves. Si bien está adscrita al Ministerio de Transportes, la CIAF goza de plena independencia funcional respecto de la autoridad responsable de la seguridad y de cualquier regulador feroviario. Ahora, este órgano coordinará los trabajos técnicos posteriores al siniestro, que se prolongarán durante al menos un mes, según el plazo dado por Puente para que puedan conocerse los resultados de la investigación.

La CIAF, el órgano independiente que investiga los accidentes ferroviarios

La CIAF inició su actividad en 2007 como organismo independiente para la investigación técnicas de los accidentes e incidentes ferroviarios en la Red Ferroviaria de Interés General. Se trata de un órgano colegiado especializado que, en el desempeño de sus funciones, no puede solicitar o aceptar instrucciones de ninguna entidad pública o privada. La CIAF actúa en Pleno, compuesto por el Presidente, cinco vocales y un Secretario, de quien dependen los equipos multidisciplinares de investigación, compuestos por personal técnico y administrativo.

Los miembros del Pleno de la CIAF son profesionales de reconocido prestigio y acreditada cualificación dentro del sector ferroviario. Al menos tres vocales son ingenieros de las áreas de caminos, canales y puertos; industrial y de telecomunicaciones. Otro será experto en seguridad y circulación ferroviaria y el quinto en explotación de los servicios ferroviarios.

¿Cómo se investigará el accidente de Adamuz?

La CIAF se ocupa de llevar a cabo la investigación técnicas de los accidentes e incidentes ferroviarios para determinar sus causas y esclarecer las circunstancias en que se produjeron, con el fin de incrementar la seguridad y la prevención en este medio de transporte. En ningún caso la investigación determinará la culpabilidad o responsabilidad del suceso y será independiente de cualquier investigación judicial.

Después de un accidente ferroviario, se constituye un equipo de investigación integrado por el investigador encargado y el personal asignado al mismo. La Comisión informará sobre los avances de las pesquisas a los colectivos interesados —Adif, las empresas ferroviarias afectadas, a la autoridad responsable de la seguridad, las víctimas y a sus familiares o los representantes de los trabajadores, entre otros— y se les brindará la oportunidad de exponer sus opiniones y puntos de vista sobre la información suministrada. Del mismo modo, estos colectivos podrán solicitar acceso a información a la CIAF por correo electrónico o mediante el formulario que aparecerá por el suceso en el apartado investigaciones en curso.

El investigador encargado elaborará una propuesta de inforem técnico, que se publicará a la mayor brevedad posible y en el plazo máximo de doce meses desde la fecha del suceso.

La mayoría de los fallecidos viajaba en el Alvia

El siniestro ferroviario ha tenido lugar tras el descarrilamiento, por causas que hasta el momento se desconocen, de un tren de alta velocidad Yrio a la altura de Adamuz (Córdoba) sobre las 19:45 horas de este domingo. La cola del tren, que circulaba desde Málaga hasta la estación de Atocha en Madrid, impactó con los primeros vagones de un tren Alvia que viajaba en una vía paralela procedente de Madrid con destino Huelva. En la cabecera del Alvia, que circulaba a 200 kilómetros por hora en el momento de la colisión, viajaban 53 personas y la mayoría de los fallecidos estaban en este tramo.