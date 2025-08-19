El Gobierno desestima el recurso de la promotora del Algarrobico contra su expropiación

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha desestimado el recurso de alzada interpuesto por la promotora del hotel del Algarrobico, con lo que se cierra la vía administrativa de dicho expediente. Éste seguirá adelante a la espera de que la empresa pueda interponer una reclamación ante los tribunales, presumiblemente del Contencioso administrativo contra la decisión del Ejecutivo.

Según ha podido confirmar este periódico, el Miteco ha rechazado la interposición del recurso de alzada interpuesto por la empresa Azata del Sol contra la resolución de 24 de junio de este año de la Delegación del Gobierno en Andalucía por la que se acuerda la declaración de necesidad de ocupación para su expropiación, de la relación de bienes y derechos en el término municipal de Carboneras (Almería) afectados por la declaración de utilidad pública realizada por el acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de febrero, confirmándola en todos sus términos.

Publicada el pasado día 2 de julio, la resolución era un paso necesario para continuar adelante con el proceso de expropiación anunciado por la vicepresidenta del Gobierno a comienzos del pasado febrero en una comparecencia frente al hotel en las costas de Almería y confirmado por el Consejo de Ministros poco después. La resolución había cumplimentado todos los trámites, incluido el de información pública y los plazos dados a los afectados (la promotora) para que presentara sus alegaciones y recursos que considerara necesarios.

Hay que recordar que los bienes afectados por la expropiación corresponden a 16.432 metros cuadrados del total de 32.654 que conforman la superficie total en la que se asienta el hotel.