José Ignacio García: "Es una victoria de la libertad de expresión y la defensa de los derechos"

El auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el que se archiva la querella interpuesta por dos sindicatos policiales y respaldada por la Fiscalía contra el parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sido recibida por este como una contundente" defensa de la libertad de expresión" y un "respaldo a que la defensa de los derechos no se debe hacer con miedo". Así lo ha reconocido el diputado andaluz que se siente respaldado para "ejercer la crítica política". Sobre la petición de amparo solicitada al Parlamento andaluz por lo que entiende que fue un ataque a su inviolabilidad tras la entrada de dos policías a su despacho para hacerle entrega de la querella, García ha asegurado que no hay plazos para que los informes solicitados a los letrados de la Cámara andaluza, puedan estar finalizados antes de decidir sobre esa reclamación.

El portavoz de Adelante se ha reafirmado en las manifestaciones realizadas en una concentración para protestar contra la muerte del mantero senegalés Mahmoud Bakhum que murió ahogado en el Guadalquivir cuando era perseguido por agentes de la Policía Local de Sevilla. "Entonces dije que se trataba de un caso de racismo institucional y de violencia policial, algo en lo que me reafirmo". Para García, el fallo del TSJA contiene frases tan demoledoras como el rechazo de plano a argumentos de la querella entre los que se incluyen "libertinaje de expresión", "llamamiento a la violencia contra la policía", "deslegitimación de las instituciones democráticas" o que eran "unas expresiones groseras".

El portavoz de la formación en el Parlamento de Andalucía considera que "el TSJA ha hecho justicia" cuando señala que "las críticas políticas son legítimas", al mismo tiempo que reconoce el "derecho a la libertad de expresión". Uno de los argumentos que ha esgrimido con mayor insistencia, es el de los avisos que ha recibido en las últimas horas "cuando me dice que a partir de ahora hay que tener cuidaíto. De ninguna manera, los derechos tenemos que defenderlos con rotundidad y la mejor manera de hacerlo es defenderlos todos los días".

A su juicio se trata de "una pequeña victoria a un esperpento" de un caso "que todavía sigue abierto y con muchas cuestiones que resolver". Lo que se ha hecho ahora es, a su entender "el respaldo a la legitimidad del trabajo de un diputado que no se queda sólo en sentarse en el Parlamento".

Ni está, ni se le espera

Lo que también ha quedado en entredicho es el papel de la Cámara andaluza. El pasado día 29, García solicitaba al Parlamento una petición de amparo después de que a comienzos de mes dos agentes se presentaran en su despacho para hacerle entrega de la querella. El presidente, Jesús García, encargó un informe a los servicios jurídicos para resolver sobre esta petición. Todavía se espera la decisión para la que no hay plazos previstos. "Lo que sí nos ha dicho el letrado mayor del Parlamento es que el informe sigue en elaboración".

García ha recordado como "los partidos de izquierda me han mostrado mucho apoyo en privado, aunque a mí me hubiera gustado que lo hubieran hecho público. Vox, aunque no tengo mucho contacto con ellos, supongo que estarían encantados de haber firmado la denuncia y en cuando al PP, no me ha sorprendido nada; de hecho, fueron los más honestos; no esconden que para ellos el objetivo es recortar derechos y cuanto más los recorten, mejor".