Para comprender la Iglesia católica hay que mirar al Vaticano, para saber del PSOE de Andalucía, a Jaén. Fue desde donde los socialistas se rebelaron contra Susana Díaz después de que perdiese las elecciones autonómicas. Jaén dio el pistoletazo de salida, rara vez se equivoca, sólo se tira a la piscina si hay agua. Su secretario provincial, Paco Reyes, se llevó el lunes pasado al ex presidente Manuel Chaves a la presentación de un libro del historiador Salvador Cruz Artacho sobre el socialismo jiennense, uno de los pocos donde no se rompió el hilo histórico del partido de la Segunda República con el de la Transición. Los padres de Gaspar Zarrías y de Cándido Méndez y Alfonso Rodríguez Torres, quien avaló a Felipe González como militante, fueron los eslabones vivos de una época a otra. Reyes rehabilita a Chaves después del amparo que le ha dado el Tribunal Constitucional, el ex presidente que más tiempo ha gobernado la Junta de Andalucía retoma el juego, es un hombre discreto, pero apunta: "Ya se verá en los próximos congresos si hay mucha gente que apoya la renovación". Chaves es partidario de apoyar a Juan Espadas y dejar el ruido para otra ocasión. Ya no tiene la auctoritas de entonces, pero se le escucha.

Juan Espadas se viene arriba. Susana Díaz cometió un error táctico al involucrarlo en los sucios juegos de poder de José Luis Ábalos, el secretario de Organización que ayudó a acabar con su liderazgo y hoy pena a las puertas de una imputación en el Tribunal Supremo. La ex presidenta cuenta con un buen número de seguidores, que unidos a Luis Ángel Hierro y anteriores juanistas, suman muchos, pero serían insuficientes para ganarle unas elecciones primarias a Juan Espadas. Necesitan ganar una masa crítica para que el enfrentamiento sea real, y la relevancia que Susana Díaz ha tenido en las últimas semanas no ayuda a eso, aún hay mucho recelo con la ex presidenta de la Junta.

Hay que mirar también a Huelva. Allí se comprende cuál es la naturaleza heterogénea de los críticos con Espadas. Mario Jiménez, parlamentario y miembro de su Ejecutiva regional, no es susanista, casi nunca lo fue, pero esta semana ha animado al cambio en la dirección del PSOE andaluz. Los críticos de Huelva, que lo son con su secretaria provincial, María Eugenia Limón, hicieron caso a Ferraz de no hacer ruido, pactaron una lista para el 41º Congreso Federal, pero se sienten traicionados porque la nómina de delegados que llegó a Madrid es otra. Por eso habló Mario Jiménez, por eso los críticos contra Limón también lo pueden ser contra Espadas. Y eso sucede en Málaga y en Córdoba.

Mario Jiménez señaló a la nueva encuesta del Centro de Estudios Andaluces, en la que el PSOE sube tres escaños, pero Juanma Moreno sigue con una horquilla de 56 a 58 escaños, es un mal dato, aunque Juan Espadas hace una lectura esperanzadora. Por primera vez en esta legislatura ha marcado en la puerta de Moreno con la denuncia de los contratos de emergencia del SAS, el juzgado está pendiente de decidir si abre una investigación y la sanidad figura como segunda preocupación de los andaluces. En el Gobierno andaluz hay cierta intranquilidad, la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, antes consejera de Salud, pone tierra de por medio con el equipo anterior, con el de Jesús Aguirre. Es el síntoma de una división que nace de la preocupación.

Los críticos aún no han dado el paso para formar una masa crítica capaz de ganarle unas primarias

En una visita a Huelva, Espadas se muestra irónico con los críticos, les pide que no hagan más ruido del necesario a las puertas del 41º Congreso Federal y les anima que no sigan escribiendo sobre al aire. Siente que Ferraz le apoya, vuelve a ser citado como posible ministro de Medio Ambiente y, por el momento, ni Jaén ni Sevilla toman partido.

Juanma Moreno reunió a su Gobierno el jueves pasado en la sede del PP andaluz para analizar los datos de la encuesta. Juan Espadas se viene arriba, pero Juanma Moreno levita y no quiere que sus consejeros floten sobre las nubes. El PP sabe que los problemas de gestión no se han resuelto aún en la Consejería de Salud y que la percepción en la opinión púbica es mala. A ello se va a unir la denuncia de los socialistas, que viene sustentada por los informes de la Intervención sobre los contratos de emergencia y la proliferación de contratos menores. Es todo un aviso, la búsqueda de la agilidad fue la que llevó a la ruina a los anteriores gobiernos socialistas.

Juanma Moreno ha acusado a Moncloa de estar detrás de esta "campaña orquestada", aunque lo cierto es que Juan Espadas y el parlamentario Rafael Márquez llevaban meses hablando de un asunto al que casi nadie le prestaba atención, una gota malaya que pasaba desapercibida hasta que el juzgado número 13 de Sevilla ha aceptado la denuncia.