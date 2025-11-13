"El contrabando de tabaco es una lacra para toda la sociedad"

El alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, ha asistido al X Congreso frente al contrabando de tabaco, organizado por Altadis-Imperial Brands en el Palacio de Exposiciones de la ciudad fronteriza, donde ha agradecido la celebración de esta cita en la ciudad.

Franco ha señalado que el contrabando de tabaco es un problema muy grave para la sociedad, "no solo por la evasión fiscal, sino porque es estructural y con muchas raíces. La percepción va cambiando, pero sigue estando entre nosotros la idea de que traficar con tabaco no es malo. Hay que tener en cuenta que la gente que se dedica a esto tiene muy baja formación. Además, el problema del tabaco, ya de por sí bastante importante, se convierte en más grave aún, ya que es un primer paso para el contrabando de drogas". Por todo esto, el primer regidor habla de problema muy asentado en la sociedad.

La equiparación de precios con Gibraltar y la importancia de la colaboración de todas las administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para luchar desde la raíz con esta "lacra" han sido otros de los puntos tratados por el Franco. "Desde que llegamos a la alcaldía, el equipo de gobierno está colaborando con todos en esta lucha y haremos todo lo que sea necesario", concluyó.