La Junta asegura que "está lista" para terminar las obras de la presa de Alcolea

La parálisis en la labor de Gobierno comienza a pasar factura en alguno de los proyectos que Andalucía tiene pendientes de resolver. Uno de ellos es la conclusión de las obras de la presa de Alcolea en la provincia de Huelva. A pesar de que se trata de una obra que debe finalizar el Ejecutivo central, ambas administraciones llegaron a un acuerdo hace más de un mes para que sea la Junta la que finalice las obras. No se ha sabido nada hasta hoy. De hecho, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que están "en disposición de firmar ya el protocolo" sobre la presa de Alcolea en Huelva, "cuando el Ministerio de Transición Ecológico quiera" para "asumir la finalización de esa obra y comenzarla lo antes posible". El responsable de la Junta ha asegurado también que llevan varios meses "trabajando y negociando" con el Miteco para "desbloquear la finalización de la presa de Alcolea" que el Gobierno de España "dejó sin hacer desde hace ya tanto tiempo".

"Esperemos que el Ministerio nos conteste rápido, que tengamos muy buenas noticias, que podamos desbloquear ese convenio, ponernos manos a la obra y dar por cerrado de una vez por todas ese capítulo del que tantas páginas, tantos minutos de radio y televisión se ha dedicado en esta provincia, que es la finalización de una vez por todas de la presa de Alcolea", ha enfatizado. El consejero ha señalado que la presa de Alcolea, una vez finalizada, "puede suponer un nuevo aporte de más de 200 hectómetros cúbicos para la provincia". "Estamos hablando, sin lugar a dudas, de una actuación estratégica", ha remarcado.

El acuerdo de Alcolea supone que el Ministerio "se tiene que hacer cargo de una serie de infraestructuras que no contaban en su planificación a cambio del desembolso que la Junta va a hacer para financiar el cien por cien de la finalización de la presa". "Nuestra intención es la firma de un protocolo que nos permita crear una comisión para determinar cuáles son esas obras. Aquí lo importante es que todo el mundo cumpla con Huelva. Si todo el mundo cumple, Huelva no va a tener problemas de agua, porque aquí, afortunadamente, llueve. El nivel de pluviometría es lo suficientemente intenso como para que una vez que tengamos las infraestructuras, no las que nos inventemos, sino las que se han prometido durante los últimos 20 años, Huelva no va a tener problemas de agua y desde luego que a nadie le quepa duda que lo que compete a la Junta de Andalucía nuestra parte va a estar hecha", ha subrayado.

El pasado 10 de mayo Gobierno y Junta de Andalucía cerraban el acuerdo por el que la comunidad autónoma se hacía cargo de la finalización de las obras y el Ejecutivo central compensará los costes mediante un convenio de financiación de otras obras en la provincia de Huelva. La infraestructura se encuentra desde hace ya más de ocho años parada y al 23% de su ejecución.

La continuidad de los trabajos de construcción del embalse estaba frenada por informes sobre la contaminación del agua que la llenaría, toda vez que la misma vendría de las explotaciones mineras en la provincia de Huelva. Estos recursos tendrían elevadas cantidades de metales como cobre, zinc, aluminio y cadmio. Fue la dana sufrida en la Comunidad Valenciana la que dio un giro inesperado al replanteamiento del proyecto. Uno de los argumentos esgrimidos por los defensores de la continuidad de las obras, es que el río Odiel no tiene una regulación en todo su cauce.

En un principio, el presupuesto de la presa alcanzaba los 89 millones de euros, al menos cuando se paralizaron en el año 2017. También es necesario determinar el porcentaje de ejecución de la infraestructura, aunque hay un acuerdo generalizado en que se encuentra a poco más de ese 23%. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández aseguraba que “el Gobierno de España está dispuesto a asumir la parte que corresponda, es decir, que haya un gasto compartido por ambas administraciones”.

Sin avances desde hace 8 años

La presa de Alcolea va a tener una capacidad de embalse que roza los 200 hectómetros cúbicos y ocupará una superficie de unas 1.500 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Gibraleón, Beas, Trigueros, Calañas, Alosno, Villanueva de las Cruces y Valverde del Camino. Estará constituida por dos grandes brazos, el del río Odiel y el del Oraque, de cuyos cauces recogerá las aguas.

La construcción se empezó a edificar en base a una infraestructura convencional de planta curva formada por 40 grandes bloques de hormigón, de 520 metros de longitud total de coronación y 65 metros de altura, y contará con un aliviadero con capacidad para desaguar 3.400 metros cúbicos de agua por segundo. La capacidad de regulación de la presa está previsto que sea de unos 135 hectómetros cúbicos anuales.