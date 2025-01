Luis Ángel Hierro pide que "María Jesús Montero deje el Gobierno" para centrarse en el PSOE-A: "Tiene que patearse Andalucía"

El catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, que este martes formalizó su precandidatura a la Secretaría General del PSOE-A, ha considerado que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, debería dejar ya todos esos cargos si "de verdad" aspira a liderar el partido en Andalucía.

En declaraciones a Onda Cero, recogidas por Europa Press, Hierro se ha pronunciado así después de que ayer se confirmara que María Jesús Montero presentará este miércoles, 8 de enero, en un acto con militantes en Sevilla, su precandidatura a la Secretaría General del PSOE-A, una responsabilidad en la que aspira a relevar a Juan Espadas, que no optará a revalidar el cargo. "Yo no digo que yo le vaya a ganar a una persona que es vicepresidenta del Gobierno y ministra, pero sí digo que tal como viene ella como opción, no viene bien", ha indicado Luis Ángel Hierro.

En su opinión, si Montero quiere "de verdad liderar el PSOE de Andalucía, lo primero que tiene que hacer, en su caso, es dejar el ministerio, la vicepresidencia del Gobierno y la vicesecretaría general del PSOE, y venir a Andalucía a patearla". Ha señalado que Andalucía es la comunidad más grande de España y no se puede estar "entretenido pensando que se puede dirigir desde Madrid": "Quien quiera venir tiene que venir de verdad y no tiene que venir a palos".

"No puede ser un candidato a palos, un candidato forzado o un candidato que no se quiere venir de donde está", ha agregado el precandidato, apuntando que quien aspire a liderar el PSOE-A tiene que "tener claro qué es lo que hace" y "qué es lo que propone".

Preguntado sobre si cree que tiene más moral que el Alcoyano, puesto que ya han sido varias las primarias del PSOE-A a las que ha concurrido, ha indicado que "no es tanto una cuestión de moral, sino una cuestión de dignidad socialista y de querer lo mejor para tu partido".

Luis Ángel Hierro ha confiado en poder conseguir los avales necesarios -que estima en unos 5.000 entre los militantes de la federación andaluza- para ser proclamado candidato y forzar la celebración de unas primarias en el PSOE-A, al tiempo que ha alertado de que "hay retrocesos democráticos importantes" en cuanto a la participación directa de la militancia.