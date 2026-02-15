Nueve centros de Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla mantienen este lunes suspendidas las clases

Imagen de 4 de febrero con bomberos de la provincia de Cádiz haciendo labores de achique de agua en Grazalema (Cádiz).

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha anunciado este domingo que este lunes se mantendrán suspendidas las clases en nueve centros educativos de cuatro provincias andaluzas: Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla. De esos nueve centros sin actividad, cuatro se concentran en Grazalema (Cádiz).

Este departamento ha explicado en una nota que en cinco centros la suspensión obedece a "riesgos en la zona", entre los cuales ha mencionado circunstancias diversas como "la imposibilidad de acceso por cortes o estado de las carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días".

Ha asegurado Desarrollo Educativo que en todos los centros educativos afectados "se activa o se mantiene la docencia telemática" conforme al proyecto educativo de centro.

En la provincia de Cádiz, Grazalema es el municipio con todos sus centros afectados por la suspensión de actividad lectiva, a los que se suma el Instituto de Educación Secundaria (IES) Hozgarganta de Jimena de la Frontera. Esta provincia suma cinco centros afectados.

En la provincia de Granada la suspensión de la actividad lectiva presencial se concreta en el centro CPR Ribera de Aguas Blancas de Quéntar-Dúdar.

En la provincia de Jaén la ausencia de clases se localizan en el IES Cástulo de Linares, donde los alumnos de Secudaria recibirán clases temáticas, mientras que el resto de enseñanzas se ubicarán en otros centros, así como en el alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) Carlota Remfry se le ha reubicado en el IES Reyes de España.

En la provincia de Sevilla la falta de clases se concentra en el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Peña Luenga de El Castillo de las Guardas.

Ha informado la Junta de Andalucía que además existen rutas de transporte escolar en las que no se podrá prestar el servicio este lunes por problemas en los accesos o cortes de carretera. Se trata de una circunstancia que afecta a 16 rutas, que se desglosan en cuatro rutas de la provincia de Cádiz; a siete de Granada; dos de Huelva, y tres de Jaén.

En el último informe que ofreció este departamento sobre los centros con clases suspendidas y los municipios afectados eran 22 las poblaciones sin actividad lectiva presencial en todos sus centros educativos, como así sucedió en poblaciones de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla, además de dos centros concretos en Granada y Jaén.

La situación de las emergencias ocasionada por la sucesión de borrascas han cambiado en Andalucía como se ha puesto de manifiesto con la decisión que tomó este sábado el Gobierno andaluz de rebajar a situación operativa 1 la Fase de Emergencia del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía y que desde el día 3 de este mes se encontraba en situación operativa 2.

Otro síntoma del cambio de situación ha sido el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien este domingo, en su visita a los vecinos de Grazalema (Cádiz) alojados en Ronda, ha anunciado el regreso parcial de éstos a la espera de que los informes de los geólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) confirmen la seguridad de ese retorno gradual.

Moreno ha apuntado igualmente que este martes se presenta el Plan Andalucía Actúa, que será el instrumento que coordine el conjunto de medidas que ejecute la Administración autonómica para recuperar los daños ocasionados por la sucesión de borrascas.

El presidente andaluz ha apelado a que "todo parece indicar que esta semana que entramos en una buena semana en términos climáticos", con la salvedad de rachas de viento en algunas zonas, aunque con la confianza de que "parece que las lluvias nos van a dar una tregua larga".