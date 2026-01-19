Óscar Puente: Investigan si una rotura de la vía ha sido la causa del accidente de Adamuz

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado esta tarde que hay una "rotura" de la vía en la zona siniestrada de Adamuz, aunque desconoce "si es la causa o la consecuencia" del accidente que ha provocado, de momento, 40 muertos.

Esta declaración del ministro, enviada a los medios, coincide con una de las hipótesis que han lanzado algunos expertos, después de que se haya filtrado una imagen de dos guardias civiles mientras fotografiaban una rotura en uno de los carriles por donde viajaba el tren Iryo, uno de los siniestrados. Una rotura de estas caraterísticas se puede deber a un fallo en la soldadura o a una consecuencia del descarrilamiento.

Guardias civiles fotografían el trozo de vía rota. / Efe/Guardia Civil/ EP

El tren Iryo, procedente de Málaga y con destino Madrid, descarriló a las 19:40 horas del domingo. Menos de 20 segundos después, un Alvia que iba desde Madrid a Huelva impactó o con vagones o con material desprendido por el descarrilamiento. Varios coches de la zona delantera del Alvia han quedado completamente destrozados y volcados fuera de las vías en un talud. La mayoría de los muertos iban en este convoy.