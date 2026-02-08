El papa envía su solidaridad a los afectados por el temporal en Andalucía, "en especial en Grazalema"

El papa León XIV ha llamado a la solidaridad con las poblaciones afectadas por los últimos temporales e inundaciones en España, especialmente en el pueblo gaditano de Grazalema, así como en Marruecos, Portugal e Italia.

"Aseguro mi oración para las poblaciones de Portugal, Marruecos, de España, en particular de Grazalema en Andalucía, y de la Italia meridional, especialmente en Niscemi, Sicilia, golpeadas por las inundaciones y los corrimientos de tierra", declaró el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico. Acto seguido, León XIV llamó a las poblaciones a colaborar y a ser solidarias con los damnificados. "Animo a las comunidades a continuar unidas y solidarias con la materna protección de la Virgen María", terminó.

Las borrascas han azotado estos días con intensas lluvias y viento diversas regiones de España, como Andalucía, donde el pueblo gaditano de Grazalema ha tenido que ser completamente evacuado. Asimismo, en la isla italiana de Sicilia, el pueblo de Niscemi ha sufrido un corrimiento de tierra que ha dejado a todo un barrio al borde de un abismo abierto por el colapso del terreno.

No ha sido la única referencia del pontífice a Andalucía ya que ha recordado la reciente beatificación del sacerdote español Salvador Valera Parra, conocido como el Cura Valera, y lo ha puesto como ejemplo de caridad para los nuevos curas. "Queridos hermanos y hermanas. Ayer en Huércal-Overa, España, ha sido beatificado don Salvador Valera Parra", anunció el pontífice tras el rezo del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico, ante miles de fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro.

León XIV describió al nuevo beato, conocido popularmente como Cura Valera, como "un párroco plenamente dedicado a su pueblo, humilde y primoroso en la caridad pastoral". Por eso, el papa expresó su deseo de que el nuevo beato sirva como ejemplo de caridad y austeridad para los nuevos sacerdotes. "Que su ejemplo de cura centrado en lo esencial sea de estímulo a los sacerdotes de hoy, a ser fieles en la cotidianidad vivida con simplicidad y en la austeridad", terminó el papa.

El Cura Valera (1816-1889) ha subido a los altares en la localidad almeriense de Huércal-Overa en un misa presidida por el cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para la Causa de los Santos, y que contó con la presencia del joven estadounidense cuya curación ha sido atribuida a la intercesión del nuevo beato.