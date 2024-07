Salud destaca que Andalucía es la que más plazas MIR oferta "por cuarto año consecutivo"

La consejera de Salud, Catalina García, ha señalado durante el Pleno del Parlamento andaluz el "aumento año tras año" de plazas de Médicos Internos Residentes (MIR) por parte del Gobierno de Juanma Moreno, "tras encontrar y comprobar en 2019 que los anteriores gobiernos andaluces socialistas no habían hecho las cuentas". De este modo, ha reprobado la gestión de las ofertas de residentes en Medicina que, "por inercia", se dejaban plazas sin ofertar.

Así, ha recordado que hasta 2032 se van a jubilar en Andalucía 6.769 facultativos, de los cuales 2.917 son de Familia. "De aquellos polvos, estos lodos", ha apostillado en relación con el actual déficit de facultativos. En este sentido, ha destacado el aumento del 39% de plazas MIR desde 2019 y, concretamente, ha puesto en valor que Andalucía, "por cuarto año consecutivo, es la comunidad autónoma que más plazas de Medicina Familiar y Comunitaria oferta, con un total de 438 para el curso de formación 2024-25", tal como ha recogido la Junta.

"No nos echen la culpa de lo que ustedes no supieron hacer: cuentas, matemáticas. Lo que estamos haciendo desde 2019 les servirá a los consejeros que vengan detrás. Nosotros tenemos que asumir lo que ustedes no hicieron, lo que no calcularon y lo que no enviaron al Ministerio".

En total, se han presentado 1.921 plazas de Especialista Interno Residente (EIR), 61 más que en el curso 2023-24. Asimismo, ha recordado que son las comunidades autónomas las que ofertan las plazas, según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y no el Gobierno de España. "El compromiso con el aumento de las plazas MIR lo tienen las comunidades autónomas. Andalucía, desde hace cinco años, está haciendo sus deberes y está aumentando año tras años las plazas MIR, cosa que los anteriores gobiernos socialistas, a pesar de saber que en estos años se jubilarían más médicos que los nuevos que entrasen".

"Privatización de pruebas diagnósticas"

Por su parte, el sindicato UGT ha criticado la situación actual del sistema sanitario público andaluz con "salas de espera vacías, servicios cerrados, personal no sustituido en los centros de diagnósticos", así como, "las crecientes listas de espera de más de mil pacientes"; mientras que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "traslada las pruebas diagnósticas hacia el sector privado cuando el sistema público cuenta con recursos humanos y materiales suficientes para prestar un buen servicio".

El sindicato ha alertado que los servicios sanitarios públicos en los que se realizan radiografías, TAC, resonancias, ecografías, entre otros, se encuentran "desolados" durante en cualquier momento del día. Ante esta situación, la organización ha señalado al SAS por externalizar las pruebas "mientras deja morir de inanición de los servicios con un personal excelente y una maquinaria igualmente inmejorable".

En este sentido, ha subrayado que los servicios públicos cierran por "falta de radiólogos", mientras que, derivan a la privada "donde casualmente sí hay radiólogos". Además, han apuntado que "hay hospitales con tres radiólogos contratados, pero solo uno trabaja, mientras que los dos restantes llevan tiempo sin ser sustituidos".

Todo ello ha producido un aumento de las listas de espera y, según datos recopilados por 'UGT Servicios Públicos Andalucía', -el SAS no cuenta con datos sobre listas espera de pruebas diagnósticas- en centros de pequeño tamaño y de ámbito comarcal se superan los 1.500 pacientes en listas de espera de los que más de 1.000 superan el plazo legal establecido.

Además, han destacado que una "práctica habitual" en centros donde hay dos servicios de TAC y resonancias, solo uno se encuentra en funcionamiento. Asimismo, ha criticado que "en las plantas de traumatología que cuentan con miles de pacientes en listas de espera y pruebas pendientes, son las que más camas cierran, con centros donde de las 36 camas disponibles solo funcionan 14". De igual forma, ha subrayado el caso del Centro de San Lázaro -Hospital Macarena- que cuenta con una resonancia de última generación y única en la sanidad pública, pero "solo atiende por la mañana porque no hay personal para prestar el servicio durante la tarde".

Por último, han alertado que hay centros donde se ha previsto el uso de recursos sanitarios públicos por parte de empresas privadas, así, la visión e informe de las imágenes radiológicas se contratarían a la privada, mientras que la realización de las imágenes sería por parte de los centros públicos. Esta situación se ha dado y ha sido denunciada previamente por la organización cuando "intentaron colarlo en el Decreto de precios de los médicos de atención primaria".