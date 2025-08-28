El sendero más grande dentro de una sola provincia está en Andalucía y recorre cuatro parques naturales

¿Y si pudieras descubrir la diversidad paisajística de toda una provincia de Andalucía en un único recorrido? Esto es exactamente lo que ofrece la Gran Senda de Málaga, un sendero de Gran Recorrido (GR-249) que conecta el litoral con las sierras, los ríos y los pueblos más pintorescos del interior malagueño.

Este itinerario cuenta con 942 kilómetros de longitud dividos en 35 etapas y 6 variantes que atraviesan 9 comarcas, 54 cascos urbanos y 61 términos municipales. La Gran Senda de Málaga se define como un punto de encuentro entre el deporte, el turismo y el medio ambiente enfocado al desarrollo sostenible, pero ¿cuál es su recorrido y qué experiencias puedes encontrar en él?

Turismo activo, 'geochacing' y zonas de baño

Más allá del senderismo, la Gran Senda de Málaga es una infraestructura deportiva que enlaza con otras actividades de turismo activo como la bicileta de montaña, escalada y barranquismo, piragüismo, rafting, vuelo libre o vías ferratas. En el ámbito del entretenimiento, se puede practicar el geocaching, una especie de yincana con GPS que consiste en buscar los "tesoros" que otros visitantes han ocultado en diferentes rincones de la Senda.

Escalera árabe en la Sierra de Huma. / Gran Senda de Málaga

El recorrido transcurre asimismo por decenas de zonas de baño en las que poder refrescarse al finalizar cada etapa. Algunos ejemplos son las pozas del río Sábar (Alfarnatejo), el Charco Puente de San Juan (Algatocín) o el Charco del Infierno (Almogía).

35 etapas y 13 espacios naturales protegidos

La Gran Senda de Málaga, que puede también puede realizarse en bicicleta o a caballo, está conectada con los demás principales senderos de la provincia. La ruta tiene su origen en la Baliza Cero, en Málaga capital, desde donde se inicia un recorrido circular en el sentido contrario a las agujas del reloj.

Así, las primeras cuatro etapas de la Senda transcurren por la Costa del Sol Oriental hacia Nerja, donde abandona el litoral para continuar por las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama durante otras cuatro etapas. Entre Periana y Villanueva del Rosario discurren otras tres etapas por el norte de la provincia que atraviesan el Arco Calizo Central.

Itinerario de la Gran Senda de Málaga

Para continuar por la Comarca Nororiental Malagueña existen cinco recorridos distintos y una variante hasta Alameda. Por Antequera, continúan tres posibles alternativas y una variante que transita por la campiña y las lagunas septentrionales de Málaga hasta Campillos. Después, el Paraje Natural del Desfiladero de los Gaitanes ocupa dos jornadas y las dos siguientes siguen la Sierra de las Nieves y la cuenca del Turión hasta llegar a Ronda.

Ya en la Serranía de Ronda, otras cinco etapas atraviesan los valles del Guadiario y el Genal hacia Benalauría y Casares. La Costa del Sol Occidental protagonizan las siete últimas etapas, sumando la mayor longitud en bloque de regreso hacia el levante.

El sendero recorre cuatro Parques Naturales (Sierra Tejeda, Almijara y Alhama; Sierra de las Nieves, Arconocales y Sierra de Grazalema), dos Reservas Naturales (Laguna de Fuente de Piedra y Lagunas de Campillos) y cinco Parajes Naturales (Desfiladero de los Gaitanes, Sierra de Crestellina, Los Reales de Sierra Bermeja, Desembocadura del Guadalhorce y Torcal de Antequera).