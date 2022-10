El CAAC revisa en una muestra las reinvenciones de la obra sobre papel

La artista londinense Rosalind Nashashibi se sintió abrumada tras una visita a la Casa de Pilatos de Sevilla, por la quietud y la belleza de las estancias que recorría pero también porque el recuerdo de su abuela, judía sefardí, cobraba fuerza dentro de ella, como si esa mujer se estuviese reencontrando con sus raíces gracias al viaje de su nieta. La creadora quiso captar la luz y la sacudida de aquella experiencia en una serie de pinturas de tonos blancos, dorados y albero, de las cuales puede verse una muestra –una instalación que titula con humor Pilato’s Bath Towels– en la exposición Sobre el papel, que el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC) alberga hasta marzo de 2023 y en el que recoge obra en este formato de una veintena de autores entre los que se encuentran Louise Bourgeois, Soledad Sevilla, Concha Jerez, Juan Suárez o Miki Leal, la mayoría de las piezas pertenecientes –por adquisiciones o donaciones– a los fondos del centro.

Nombres y propuestas a través de los que el CAAC revisa, como ya hizo con Escultura expandida, otra muestra concebida a partir de la colección propia, cómo la obra sobre papel ha ensanchado los límites y transita ahora por nuevas vías. "Tradicionalmente se ha asociado al dibujo en sus diferentes variantes, a aquello que requiere lo inmediato o, por el contrario, a la necesidad de pensar y ensayar por medio del boceto", señalan desde el CAAC. "En las últimas décadas el papel ha adquirido una casi completa autonomía derivando hacia un campo expandido en el que se incluyen lo serial, lo instalativo, lo pictórico o lo escultórico, entre otras muchas posibilidades".

La canaria Concha Jerez, reconocida con el Premio Nacional de Artes Plásticas y el Velázquez, participa en Sobre el papel con Sumario de un proceso político. Versión 2, una de sus primeras obras conceptuales, fechada en 1974, que surgía de la "necesidad" de responder al régimen franquista en sus "últimos coletazos", cuando se sucedían las detenciones y juicios a integrantes de partidos políticos clandestinos y representantes sindicales. "Los medios afines a la dictadura influían para que se condenara a estas personas, y luego se olvidaban de ellas cuando estaban en la cárcel. Si nos manifestábamos nos cogían, si decíamos lo que pensábamos íbamos a la cárcel, por eso en esta serie opté por una escritura ilegible, me autocensuraba", analiza la artista, que recuerda de esa época "que nos mirábamos hacia dentro. He enseñado durante 20 años en la Universidad de Salamanca, y siempre les decía lo mismo a los jóvenes: No busquéis tanto fuera, no os fijéis en los ejemplos de lo que tiene éxito, mirad adentro".

De Juan Suárez se exponen 18 pinturas industriales sobre cartulina fosforescente de finales de los 60 y principios de los 70, un material que el artista guardaba sin concederle demasiado valor y que el director del CAAC Juan Antonio Álvarez Reyes quiso recuperar cuando el centro le dedicó una exposición a Suárez en 2019. El portuense afincado en Sevilla destaca ante ellos la influencia que tuvieron en su sensibilidad, cuando joven, los diseños de Manolo Prieto para las bodegas del entorno de Jerez y los neones de los comercios abiertos alrededor de la base de Rota. En esas piezas ya se vislumbran "rasgos de lo que iba a ser mi trabajo posterior, el interés en la geometría, en proporcionar al espectador un punto de vista distinto".

Sobre el papel propone una celebración de la diversidad en la que conviven la sobriedad serena de Soledad Sevilla, Ruth Morán y José Manuel Broto, que aquí se inspira en San Juan de la Cruz; los cuerpos que remiten a lo divino o sufren la histeria de Guillermo Pérez Villalta y Louise Bourgeois; el cromatismo y la expresividad de Miki Leal o Abraham Lacalle; la reflexión sobre el papel de la mujer que se intuye tras las Capilografías de Mar García Ranedo; el estudio sobre la representación de Raquel Serrano, la artista más joven del catálogo.

A la inauguración de la muestra, el pasado miércoles, asistió el secretario general de Cultura de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, Salomón Castiel, que aseguró que el CAAC es "una de las apuestas de futuro" de su departamento, recordó que las obras de rehabilitación y adecuación del Pabellón del Siglo XV ampliarán las dependencias del centro y prometió a Álvarez Reyes y su equipo que "lo contemporáneo" es "una de las líneas de trabajo prioritarias de nuestra Consejería".