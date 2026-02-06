Las fotos de las inundaciones en el Palmar de Troya por la borrasca Leonardo

Calma tensa, agua a raudales y un par de zonas en preaviso de desalojo. Ese es el panorama que ofrece El Palmar de Troya, otra de las muchas localidades andaluzas a las que Leonardo trae por la calle de la amargura desde hace unos días, y que se ha agravado desde las últimas horas del jueves por el desembalse en el pantano de la Torre del Águila y el desbordamiento del arroyo Salado.