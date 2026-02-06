DIRECTO
Toda la actualidad sobre el tiempo y el estado de los ríos en Sevilla
Las fotos de las inundaciones en el Palmar de Troya por la borrasca Leonardo
Las fotos de las inundaciones en el Palmar de Troya por la borrasca Leonardo / Juan Carlos Muñoz

Las fotos de las inundaciones en el Palmar de Troya por la borrasca Leonardo

Un arroyo desbordado, un canal a punto de rebosar y dos barriadas en preaviso de desalojo en El Palmar de Troya

Calma tensa, agua a raudales y un par de zonas en preaviso de desalojo. Ese es el panorama que ofrece El Palmar de Troya, otra de las muchas localidades andaluzas a las que Leonardo trae por la calle de la amargura desde hace unos días, y que se ha agravado desde las últimas horas del jueves por el desembalse en el pantano de la Torre del Águila y el desbordamiento del arroyo Salado. 

