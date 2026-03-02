“El futuro de la oftalmología es anticipar la evolución del ojo y ofrecer resultados precisos”

El Dr. Federico Alonso Aliste, fundador y hasta ahora director médico de Tecnolaser, explica el nuevo proyecto oftalmológico líder en la capital Andaluza, con tres centros punteros que unen tecnología avanzada, excelencia y atención personalizada.

Pregunta.–¿Qué significa para Tecnolaser formar parte de Miranza?

Respuesta.–Formar parte de Miranza nos permite generar sinergias con Miranza Virgen de Luján, Miranza CIMO, junto con quienes hemos formado la nueva Miranza Sevilla, y una red de más de 40 centros en España y Portugal. La pertenencia a Miranza refuerza nuestra característica apuesta por innovación, tecnología e investigación, ofreciendo nuevas oportunidades para crecer y mejorar la atención a los pacientes.

Ramón Berra, CEO de Miranza; el Dr. Federico Alonso, director médico de Miranza Sevilla; Julián Cézon, fundador de Miranza CIMO; y María Gessa, directora médica de Miranza en Andalucía, en la presentación Miranza Sevilla. / Manuel Garrido

P.–¿Cuál es el ADN de Miranza y cómo se alinea con la filosofía de Tecnolaser?

R.–Apostamos por la tecnología, la innovación, el trabajo en red y la formación continua. Esto facilita implementar nuevas técnicas y compartir experiencia clínica entre especialistas. En Tecnolaser compartimos plenamente esos valores, lo que nos permite integrarnos de forma natural y potenciar sinergias en beneficio del paciente. Poner al paciente en el centro de nuestra actividad, dispensándole un trato cálido y cercano, también es algo muy importante para nosotros y en los que coincidimos también con la filosofía de Miranza. Por último, existe una confianza mutua y un gran respeto hacia los profesionales de la clínica, que seguimos con nuestra actividad habitual al 100%.

P.–¿Qué tipo de pacientes acuden más a consulta?

R.–Atendemos todo tipo de patologías oculares, desde defectos refractivos hasta enfermedades crónicas como glaucoma o degeneración macular asociada a la edad. No obstante, cada vez vemos más pacientes jóvenes con miopía, una tendencia creciente que preocupa especialmente por el aumento de la alta miopía.

P.–¿Estamos ante una “epidemia” de miopía?

R.–Sí, la miopía está aumentando a nivel mundial. En la próxima década podríamos vivir un auténtico “boom”: algunos estudios estiman que entre el 70% y el 80% de la población podría ser miope en determinados entornos. Además, la alta miopía incrementa el riesgo de patologías como desprendimiento de retina o glaucoma, por lo que es clave la detección precoz y el control desde edades tempranas.

P.–¿Cómo puede frenarse su progresión en niños y adolescentes?

R.–Además de gafas o lentillas, existen estrategias con evidencia científica, como los colirios de atropina o lentes específicas que ayudan a ralentizar la progresión.

Tecnolaser se une a Miranza Virgen de Luján y Miranza CIMO, para conformar Miranza Sevilla

P.–¿Qué opciones existen cuando la miopía ya está establecida?

R.–En Miranza Sevilla contamos con técnicas avanzadas como el Láser SMILE, mínimamente invasivo y con rápida recuperación, y lentes intraoculares fáquicas, indicadas especialmente en miopías altas o cuando la córnea no es apta para láser.

P.–¿Cómo se puede mejorar la visión y tratar cataratas al mismo tiempo?

R.–La cirugía del cristalino permite corregir problemas de visión y, al mismo tiempo, tratar cataratas y presbicia mediante lentes intraoculares avanzadas. La cirugía implanto-refractiva es hoy una de las más precisas y con mayor grado de satisfacción entre los pacientes.

P.–¿Hacia dónde avanza la oftalmología?

R.–La medicina avanza hacia la precisión. La inteligencia artificial ya ayuda en el diagnóstico y en la prevención de complicaciones, especialmente en cirugía refractiva. El siguiente paso es el pronóstico: no solo saber cómo está el ojo hoy, sino anticipar cómo evolucionará en uno, dos o cinco años. Ese es el gran cambio: diagnosticar mejor, pero también visualizar el futuro para ofrecer tratamientos más seguros y personalizados.